Мерц обраний Федеральним канцлером Німеччини: деталі другої спроби у Бундестазі

Бундестаг Німеччини обрав лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца главою уряду — тобто Федеральним канцлером. Політик очолив уряд з другої спроби, оскільки перше голосування провалилось.

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Про обрання нового Федерального канцлера написало видання Bild.

Інформація про успішне голосування депутатів Бундестагу з'явилось на порталі близько 16:40 6 травня. Вказується, що у голосуванні взяло участь 618 депутатів і більшість підтримала кандидатуру лідера ХДС на посаді Федерального канцлера.

Результати голосування щодо обрання Мерца:

"за" — 325 голосів;

"проти" — 289;

"утрималось" — 3;

не дійсні — 1.

"Щасливий кінець після зради! Всупереч тому, що здавалося сьогодні вранці, він може розпочати свої обов'язки голови уряду завтра", — написало Bild.

Медіа також нагадало, що зранку 6 травня відбулась перша спроба обрання Федерального канцлера. Під час голосування Мерцу не вистачило шести голосів: "за" — 310, а мало б бути 316. Політик заявив, що відмовляється від другого голосування того ж дня. Якби депутати погодились з цієї ідеєю, то ще одна спроба відбулась би у середу. Також уточнюється, що Бундестаг мав 15 днів на обрання канцлера переважною більшістю депутатів німецького парламенту.

Фрідріх Мерц — деталі

Фрідріх Мерц — німецький політик, лідер партії ХДС, яка набрала найбільше голосів на виборах у Бундестаг в лютому 2025 року. Згідно з підсумками голосування, об'єднання ХДС/ХСС отримало 28,5%, тобто 208 місць у Бундестазі з 630. Другий результат — у правої партії "Альтернатива для Німеччини" (20,8%, 152 місця), третій — у Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца (16,4%, 120 місць).

З перших днів російського вторгнення Мерц критикував тодішнього канцлера Олафа Шольца за надто слабку та повільну допомогу Україні. Крім того, політик наголошував, що українцям слід надати ракети Taurus для далекобійних ударів вглиб російської території. На думку нинішнього глави уряду Німеччини, у Європі слід створити нове військове об'єднання, яке замінить НАТО і гарантує безпеку навіть без участі США.

Нагадуємо, 17 квітня речниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Мерцу, який наполягав на наданні Україні ракет Taurus. Тим часом Фрідріх Мерц у розмові з медіа заявив, що Захід повинен допомогти Україні виграти війну та пояснив, як цього добитись.