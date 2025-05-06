Мерц избран Федеральным канцлером Германии: детали второй попытки в Бундестаге

Бундестаг Германии избрал лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца главой правительства — то есть Федеральным канцлером. Политик возглавил правительство со второй попытки, поскольку первое голосование провалилось.

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Об избрании нового Федерального канцлера написало издание Bild.

Информация об успешном голосовании депутатов Бундестага появилось на портале около 16:40 6 мая. Указывается, что в голосовании приняло участие 618 депутатов и большинство поддержало кандидатуру лидера ХДС на должности Федерального канцлера.

Результаты голосования по избранию Мерца:

"за" — 325 голосов;

"против" — 289;

"воздержались" — 3;

не действительны — 1.

"Счастливый конец после предательства! Вопреки тому, что казалось сегодня утром, он может приступить к своим обязанностям главы правительства завтра", — написало Bild.

Медиа также напомнило, что утром 6 мая состоялась первая попытка избрания Федерального канцлера. Во время голосования Мерцу не хватило шести голосов: "за" — 310, а должно было бы быть 316. Политик заявил, что отказывается от второго голосования в тот же день. Если бы депутаты согласились с этой идеей, то еще одна попытка состоялась бы в среду. Также уточняется, что Бундестаг имел 15 дней на избрание канцлера подавляющим большинством депутатов немецкого парламента.

Фридрих Мерц — детали

Фридрих Мерц — немецкий политик, лидер партии ХДС, которая набрала больше всего голосов на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года. Согласно итогам голосования, объединение ХДС/ХСС получило 28,5%, то есть 208 мест в Бундестаге из 630. Второй результат — у правой партии "Альтернатива для Германии" (20,8%, 152 места), третий — у Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца (16,4%, 120 мест).

С первых дней российского вторжения Мерц критиковал тогдашнего канцлера Олафа Шольца за слишком слабую и медленную помощь Украине. Кроме того, политик подчеркивал, что украинцам следует предоставить ракеты Taurus для дальнобойных ударов вглубь российской территории. По мнению нынешнего главы правительства Германии, в Европе следует создать новое военное объединение, которое заменит НАТО и гарантирует безопасность даже без участия США.

Напоминаем, 17 апреля пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова пригрозила Мерцу, который настаивал на предоставлении Украине ракет Taurus. Между тем Фридрих Мерц в разговоре с медиа заявил, что Запад должен помочь Украине выиграть войну и объяснил, как этого добиться.