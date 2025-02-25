Германия с новым лидером: что известно о Фридрихе Мерце и его отношении к Украине (фото)

Лидер ХДС уже уходил из политики, но впоследствии вернулся. Теперь 14 миллионов человек поддержали его партию.

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Накануне немцы избрали новый состав Бундестага. Победу одержала партия "Христианско-демократический союз" во главе с Фридрихом Мерцом, который открыто поддерживает Украину. Фокус рассказывает, что известно о новом немецком лидере.

Кто такой Фридрих Мерц

Лидеру парламентской фракции ХДС/ХСС в Бундестаге сейчас 69 лет. Он родился в 1955 году в Брилоне (Западная Германия). Отец политика воевал в Вермахте, после чего около четырех лет провел в советском плену. Впоследствии Йоахим Мерц работал судьей и вел процессы против нацистов. Мать канцлера происходила из семьи бывшего мэра Брилона.

В 1975 году Фридрих Мерц окончил школу, после чего год проходил срочную военную службу. В 1976 году он поступил на факультет права Боннского университета — одного из самых известных высших учебных заведений в Германии. А город Бонн тогда был столицей ФРГ. После окончания учебы Мерц стажировался в суде Саарбрюккена, а с 1985 по 1986 год работал там судьей.

Фридрих Мерц

Политикой Фридрих Мерц интересовался с юных лет. Будущий канцлер был членом молодежного крыла Христианско-демократического союза, а в 25 лет возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" ХДС.

Фридрих Мерц и Ангела Меркель

В 1989 году политик баллотировался в Европарламент и стал депутатом (был там до 1994 года). После опыта в Европейском парламенте Мерц баллотировался в Бундестаг и стал депутатом от ХДС, возглавив партию в 2000 году.

А в 2002 году председателем фракции стала Ангела Меркель, поэтому Фридрих Мерц покинул пост. Меркель и Мерц конфликтовали по поводу будущего их политсилы. Впоследствии женщина стала канцлером Германии, а Мерц в 2009 году ушел из политики в юридическую деятельность. Он работал старшим советником в международной юридической компании Mayer Brown, а также возглавлял наблюдательный совет немецкого подразделения инвестиционной компании BlackRock.

Несмотря на прошлые конфликты с Меркель, в 2024 году Мерц публично поздравлял ее с 70-летием.

Ангела Меркель и Фридрих Мерц

Лидер ХДС вернулся в политику в 2018 году. Только в начале 2022 года он снова стал лидером политсилы.

Фридрих Мерц и Украина

В отличие от Ангелы Меркель, Мерц критиковал строительство "Северного потока-2". После отравления российского оппозиционера Алексея Навального немецкий политик призвал остановить "Северный поток 2" вообще, что и было сделано впоследствии.

Фридрих Мерц посещал Украину в начале полномасштабной войны и в 2024 году, о чем рассказала народный депутат Лариса Билозир.

Как отметил сам политик, целью его визита было лично ознакомиться с текущей ситуацией в Украине и узнать о ее потребностях в борьбе с российской агрессией.

Фридрих Мерц и Лариса Билозир

"Мерц известен своей более жесткой позицией в отношении России по сравнению с действующим канцлером Олафом Шольцем. Ранее он публично заявлял, что Германия должна предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, если Кремль не прекратит обстрелы гражданской инфраструктуры", — рассказала Билозир.

Во время встречи Фридрих Мерц подтвердил, что парламентская фракция ХДС в Бундестаге твердо поддерживает Украину и подчеркнул, что Германия готова и в дальнейшем оказывать военную помощь, чтобы Украина как можно быстрее достигла победы.

В частности, Мерц поддерживает стремление Украины вступить в НАТО и продвигает идею независимости Европы от США в вопросах обороны.

Жена Фридриха Мерца

Новоизбранный немецкий канцлер женат на Шарлотте Мерц. Пара заключила брак в 1981 году. Жена новоизбранного канцлера — судья. Они стали родителями троих детей.

Как отреагировала Украина на победу Фридриха Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский публично поздравил Мерца с победой.

"Четкий голос избирателей, и мы видим, как это важно для Европы. Рассчитываем на продолжение нашей совместной с Германией работы ради защиты жизней и приближения реального мира в Украине, а также на укрепление Европы", — написал Зеленский в Х.

Когда Фридрих Мерц вступит в должность

Новоизбранный парламент собирается на свое первое заседание не позднее тридцати дней после голосования. Таким образом, это произойдет не позднее 25 марта 2025 года. До того момента свои обязанности будет продолжать исполнять Олаф Шольф.

Напомним, Фридрих Мерц заговорил о европейской альтернативе НАТО.

Также Фокус писал о результатах выборов в Германии.