В Германии подсчитали 100% голосов избирателей: победил блок возглавляемый Мерцом (инфографика)

Партия действующего канцлера Олафа Шольца оказалась на третьем месте и получила лишь 120 из 630 мест в парламенте.

Related video

На досрочных выборах в немецкий Бундестаг победу одержал блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), лидером которого является Фридрих Мерц. Соответствующие данные обнародовала Федеральная избирательная комиссия Германии.

По данным избирательной комиссии, голоса подсчитали во всех 299 округах. По официальным данным в немецкий парламент проходят:

блок ХДС/ХСС — 28,5% процентов голосов избирателей;

АдГ (Альтернатива для Германии) — 20,8%;

СДПГ (Социал-демократической партии Германии действующего канцлера Олафа Шольца) — 16,4%;

"Зеленые" — 11,6%;

"Левые" — 8,8%.

Другие партии не преодолели 5% барьера и не попали в Бундестаг.

Таким образом из 630 мест в парламенте 208 получает блок ХДС/ХСС, 152 — АдГ, 120 — СДПГ, 85 — "Зеленые" и 64 — "левые".

Результаты выборов в Германии Фото: Скриншот

Для формирования большинства достаточно 315 мест в Бундестаге.

Напомним, первые экзитполы в Германии показали, что объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (Union CDU/CSU) набрало почти треть голосов.

3 января Фокус собрал информацию о политических силах, которые участвуют в выборах Германии в 2025 году, и о том, как это может повлиять на поддержку Украины.