Эскалация РФ и слабая коалиция: в Германии спорят с Мерцом из-за ракет Taurus, — Politico

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся критике политических сил, которые входят в правительственную коалицию в Бундестаге. Одна часть коалиции говорит об отсутствии договоренностей о ракетах Taurus для Украины. Другая — о слабости политических сил. Подобные споры поставили Мерца в затруднительное положение накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, написали аналитики.

Related video

О ситуации с предоставлением ракет Taurus Украине написало медиа Politico.

В статье говорится о разноплановых заявлениях немецких политиков относительно дальнобойных ударов по РФ и по ракетам Taurus. Сначала Мерц сообщил о якобы снятии ограничений для Украины на применение западного оружия. В связи с этим зашла речь о направлении мощных немецких ракет: во времена предыдущего канцлера Олафа Шольца этот вопрос тормозился из-за страха ядерного ответа Кремля. Заявление Мерца должно было показать Зеленскому и Украине единство и силу европейцев, их готовность к усилению давления на Москву, которая проводит массированные атаки и эскалирует ситуацию. При этом политики Бундестага начали опровергать слова канцлера и это ослабило его позиции, говорится в статье.

"Немецкий Мерц под шквалом критики из-за "противоречивых" заявлений о дальнобойном оружии для Украины. Дебаты по высказываниям канцлера грозят омрачить визит Зеленского в Берлин в среду", — пояснило медиа.

Politico привело месседжи двух политиков, возглавляющих политические силы правительственной коалиции, которая лишь несколько недель назад утвердила Мерца на посту канцлера. Один из них, глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и вице-канцлер Ларс Клингбайль, заявил, что не слышал ни о каких новых соглашениях, которые касались бы ракет Taurus. По его словам, он также ничего не слышал об изменении позиции по дальнобойным ударам. После этого канцлер объявил, что речь шла о разрешении, которое США, Франция и Великобритания дали еще осенью 2024 года.

Далее появилось заявление главы ХДС Родериха Кизеветтера — ещё одного члена коалиции, представителя партии Мерца. Он заявил, что европейцы и немецкая коалиция в момент эскалации со стороны РФ должны были бы показать политическую волю, но ее не заметно. Политик согласился в заметке, которая появилась в соцсети X, что Берлин посылает "противоречивые месседжи" и таким образом показывает слабость Европы.

"Нет никаких признаков того, что Германия наконец поставит крылатые ракеты Taurus, потому что я до сих пор не вижу единства в коалиции и политической воли реагировать должным образом, силой и последовательно на массированную эскалацию со стороны России. Такие заявления в целом не являются полезными, поскольку они четко показывают России слабость Европы", — заявил Кизеветтер.

Ракеты Taurus для Украины — детали

Отметим, Фокус писал о заявлениях Мерца относительно дальнобойного оружия и ракет Taurus для Украины. Во время выступления на мероприятии немецкого телеканала канцлер действительно сказал о снятии ограничений для Украины на применение ракет западных партнеров. Мерц также отметил, что украинцев следует поддержать в противостоянии с РФ, чтобы таким образом защитить Европу.

Далее появилась позиция Ларса Клингбайля. Политик на пресс-конференции заявил, что ничего не слышал о ракетах Taurus и таким образом "опроверг впечатление" о предоставлении этих средств поражения Украине.

Напоминаем, 26 мая Фокус рассказал об особенностях ракет Taurus, которые могут обходить позиции российской ПВО.