Посада канцлера чи постачання Taurus Україні: чому в Німеччині дали задню щодо постачання ракет

Канцлер Мерц 26 травня заявив, що українцям дадуть дозвіл на далекобійну зброю. Але віцеканцлер Клінґбайль 27 травня заявив, що такого дозволу немає. Фокус розібрався, чому Україна досі не отримала Taurus, які ризики їх застосування та як вони можуть змінити хід війни на фронті.

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Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінґбайль спростував повідомлення про зміну політики щодо обмеження дальності озброєнь, які Німеччина постачає Україні.

"Щодо дальності озброєнь, хочу наголосити, що немає жодної нової угоди, яка б виходила за межі рішень попереднього уряду", — заявив Клінґбайль на пресконференції в Берліні. Раніше, у понеділок, канцлер ФРН Фрідріх Мерц стверджував, що обмеження на дальність дії зброї для України знято.

Чи надасть Німеччина Україні ракети Taurus

За словами військового експерта Олега Жданова, українцям треба не поспішати з очікуваннями щодо постачання ракет Taurus. Він зазначає, що заява канцлера Німеччини про можливе передавання була спростована і наразі немає консенсусу в правлячій коаліції у Німеччині стосовно цих ракет. Наразі це питання може взагалі призвести до розвалу правлячої коаліції:

Експерт: "Якщо Мерц почне наполягати, то це може розвалити коаліцію" Фото: Getty Images

"Це означає, що якщо Мерц почне наполягати, то це може розвалити коаліцію. А це призведе знов до нових парламентських виборів у Німеччині. Я думаю, що наразі у ХДС-ХСС розмірковують над тим, що ціна канцлерського крісла не варта передачі нам ракет Taurus" — підкреслює Фокусу військовий експерт.

У підсумку Олег Жданов вважає, що наразі перспектива отримання ракет виглядає примарною.

У чому ризики використання ракет Taurus в Україні

На думку військового експерта, засновника БО "Реактивна пошта" Павла Нарожного, Німеччина у разі погодження може передати приблизно 50–70 ракет Силам оборони України. Їх перевага у тому, що Taurus належать до типу повітряного пуску, що відрізняє їх від ракет, які запускаються із землі. Ці ракети запускаються з літака. Ця особливість має як переваги, так і недоліки. Перевага цієї зброї полягає в її швидкості. Сам літак дуже швидко може дійти до якоїсь точки, запустити ракету, і дуже швидко повернутися назад.

Taurus належать до типу повітряного пуску, що відрізняє їх від ракет, які запускаються із землі Фото: Defence Express

Проте через це виникають загрози для самого літака. Російські повітряні сили здатні збивати українські літаки практично на всій території України. Також армія РФ має значні можливості для протидії ракетам:

"У ворога є літаки далекого радіусу, літак радіолокаційної розвідки, які мають дальність дії до 600 кілометрів. Тобто вони можуть побачити наш будь-який військовий літак, коли він там десь буде навіть злітати. Крім того, російські повітряні сили мають ракети ППО з дальністю до 300 км, що створює загрозу для літаків. Технічні аспекти, такі як необхідність роботи літаків радіолокаційної розвідки у повітрі, додають складнощів", — зазначає експерт.

Також для використання Taurus потрібна модифікація українських літаків. Цей процес може зайняти кілька місяців.

Які російські цілі може знищити Taurus

Павло Нарожний порівнює "Taurus" з іншими ракетами повітряного пуску, як-от Storm Shadow/Scalp. Зокрема, Taurus, на відміну від цих британо-французьких ракет, має більш ефективний реактивний двигун ТРД Williams International P8300-15. Завдяки цьому ракета здатна летіти на відстань більше 500 кілометрів. Однак точна дистанція польоту ракети засекречена.

Також Taurus має подвоєну бойову частину, призначену для пробиття укріплень:

"Коли ця ракета влучає в якусь бетонну ціль, бункер чи укріплення, то відбувається перший вибух, який пробиває отвір в цьому бетонному укріпленні, а друга частина боєголовки залітає всередину і вибухає. Це робить її ефективною проти бункерів, мостів чи арсеналів", — розповів експерт.

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За підрахунками експерта, 50 переданих ракет зможуть уразити 10–15 важливих цілей. Найімовірнішими цілями для них будуть командні пункти, вузли зв’язку, заводи з виробництва зброї, склади палива, боєприпасів.

Військовий експерт Олег Жданов повідомив, що можливе надання цих ракет відкриє можливості українським Силам оборони уражати стратегічні об’єкти в європейській частині РФ:

"Це відкриває для нас певні можливості стосовно перенесення війни на територію ворога. Зокрема це сприяє руйнуванню логістики противника, що знизить спроможність російської армії доставляти на фронт паливо та боєприпаси" — підкреслив експерт.

Зокрема, це стосується і знищення підприємства з виробництва радіоелектроніки, що ускладнює виробництво крилатих та балістичних ракет, що змушує Росію знову шукати плати і компоненти.

Нагадаємо, що ГУР повідомило про появу нової російської ракети S8000 "Бандероль", яку запускають із дронів. Фокус з'ясував, чим вона небезпечна, які має характеристики та чи здатна її збивати українська ППО.