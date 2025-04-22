Saab 340 AEW&C чи Ан-26КПА? Таємничий політ літака у небі України

Над Україною помітили ймовірний Saab 340 AEW&C — високотехнологічну "повітряну РЛС", що здатна кардинально змінити правила гри у повітрі. Фокус з'ясував, чи дійсно це був саме він та як шведський літак допоможе у боротьбі з РФ.

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У понеділок, 21 квітня в небі над Львівською областю було помічено літак, який деякі джерела ідентифікували як шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛС) Saab 340 AEW&C, переданий Україні. Цей літак оснащений радаром Erieye AESA, здатним виявляти повітряні та морські цілі на відстані до 450 км, і має кут огляду 150 градусів з обох боків. Тривалість його патрулювання становить до 5 годин

Водночас Telegram-канал українських OSINT-розслідувачів Exilenova спростовує дані про патрулювання літака Saab 340 AEW&C у Львівській області.

Маршрут польоту вказує на типову роботу розробленого в СРСР літака-лабораторії Ан-26КПА або аналогічного типу, який здійснював перевірку і калібрування аеронавігаційного обладнання, зазначає команда.

Фокус розібрався, що то був за літак, і як він допоможе боротись з російською загрозою Україні.

Як ДРЛС Saab 340 AEW&C допоможуть Україні у боротьбі з РФ

За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, це скоріше за все і був літак Saab 340 AEW&C і він робив випробувальний політ. Цей літак передає отримані дані через захищену систему Link 16 всім користувачам, кому потрібна ця інформація. Ця система має ієрархічну структуру, відповідно передаючи різну інформацію користувачам нижчого та вищого рівня. Навіть взводний може отримати інформацію на свій планшет про розташування позицій сил ворога, наприклад чи ворожі цілі.

На думку експерта, Saab 340 AEW&C значно полегшить роботу літакам F-16 працювати проти російської армії та авіації.

"Інформація від літака Saab 340 AEW&C дуже важливо для використання озброєння F-16. Якщо у польоті знаходиться F-16, у нього є ракети АІМ-120, які можуть діяти на відстані 90-120 км. Раптом з'являється десь російський літак, який знаходиться на відстані більше, ніж радари F-16. Наразі радари, встановлені на наших літаках F-16 можуть в середньому на 90 км бачити. І F-16, якщо вистачає дальності ракети, може пустити ракети по російському літаку", — каже Фокусу експерт.

Характеристики Saab 340 AEW&C

Україна у рамках допомоги від Швеції отримає 2 таких літаки. Saab 340 AEW&C, побудований на основі регіонального пасажирського літака Saab 340B.

Перші прототипи ДРЛС з’явилися в 1994 році, а в 1997 році Швеція прийняла на озброєння чотири літаки та два резервні борти.

Літак оснащений двома турбогвинтовими двигунами General Electric CT7-9B потужністю 1870 к.с., які забезпечують крейсерську швидкість 530 км/год і практичну стелю 7600 м.

Паливні баки місткістю 3220 літрів дозволяють літаку перебувати в повітрі до 7 годин. Патрулювання зазвичай відбувається на швидкості 300 км/год і висотах від 2000 до 6000 м.

Екіпаж S100D складається з семи осіб: трьох членів екіпажу та чотирьох операторів радіолокаційних і керуючих систем, розміщених у центральній частині фюзеляжу.

Основою Saab 340 AEW&C є радар FSR 890 Erieye — імпульсний доплерівський радар з активною фазованою антенною решіткою (AESA) на основі нітриду галію. На відміну від традиційних "тарілок", він виконаний як нерухомий 9-метровий антенний блок вагою 900 кг, що дозволило встановити його на легкий літак.

Ця конструкція створює "сліпі зони" по 60 градусів у носовій і хвостовій частинах, але охоплює два сектори по 120 градусів перпендикулярно до осі літака. Перевагою є швидке оновлення даних (кожні 2 секунди) та можливість фокусування енергії для підвищення точності й стійкості до перешкод.

Erieye може відстежувати до 1000 повітряних і 500 надводних цілей на висотах до 20 км. Інструментальна дальність становить 450 км, але для винищувачів — близько 350 км.

Висота роботи радара (6000 м) дозволяє виявляти низьколітаючі крилаті ракети на відстані сотень кілометрів, тоді як наземні радари обмежені 40–50 км через радіогоризонт. Радар також ефективний для спостереження за морськими цілями: від надувних човнів (185 км) до великих кораблів (300 км).

Також кожен літак оснащений трьома консолями операторів, системою передачі даних Link 16 для взаємодії з винищувачами та іншими системами, а також системою радіотехнічної розвідки від Thales. Остання дозволяє виявляти ворожі радари та системи ППО, полегшуючи наведення ракет AGM-88 HARM.

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність передати Україні ракети Taurus. На тлі цієї заяви Фокус проаналізував, як далекобійні ракети — зокрема Storm Shadow, Scalp і ATACMS — впливали на хід бойових дій на фронті та чи здатні Taurus змінити ситуацію на користь України.

Також Фокус писав, що українській ППО стало складніше збивати балістичні ракети, через те, що Росія постійно вдосконалює озброєння.