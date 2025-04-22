Saab 340 AEW&C или Ан-26КПА? Таинственный полет самолета в небе Украины

Над Украиной заметили вероятный Saab 340 AEW&C — высокотехнологичную "воздушную РЛС", которая способна кардинально изменить правила игры в воздухе. Фокус выяснил, действительно ли это был именно он и как шведский самолет поможет в борьбе с РФ.

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В понедельник, 21 апреля в небе над Львовской областью был замечен самолет, который некоторые источники идентифицировали как шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Saab 340 AEW&C, переданный Украине. Этот самолет оснащен радаром Erieye AESA, способным обнаруживать воздушные и морские цели на расстоянии до 450 км, и имеет угол обзора 150 градусов с обеих сторон. Продолжительность его патрулирования составляет до 5 часов

В то же время Telegram-канал украинских OSINT-расследователей Exilenova опровергает данные о патрулировании самолета Saab 340 AEW&C во Львовской области.

Маршрут полета указывает на типичную работу разработанного в СССР самолета-лаборатории Ан-26КПА или аналогичного типа, который осуществлял проверку и калибровку аэронавигационного оборудования, отмечает команда.

Фокус разобрался, что это был за самолет, и как он поможет бороться с российской угрозой Украине.

Как ДРЛО Saab 340 AEW&C помогут Украине в борьбе с РФ

По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, это скорее всего и был самолет Saab 340 AEW&C и он совершал испытательный полет. Этот самолет передает полученные данные через защищенную систему Link 16 всем пользователям, кому нужна эта информация. Эта система имеет иерархическую структуру, соответственно передавая различную информацию пользователям низшего и высшего уровня. Даже взводный может получить информацию на свой планшет о расположении позиций сил врага, например или вражеские цели.

По мнению эксперта, Saab 340 AEW&C значительно облегчит работу самолетам F-16 работать против российской армии и авиации.

"Информация от самолета Saab 340 AEW&C очень важна для использования вооружения F-16. Если в полете находится F-16, у него есть ракеты АИМ-120, которые могут действовать на расстоянии 90-120 км. Вдруг появляется где-то российский самолет, который находится на расстоянии больше, чем радары F-16. Сейчас радары, установленные на наших самолетах F-16 могут в среднем на 90 км видеть. И F-16, если хватает дальности ракеты, может пустить ракеты по российскому самолету", — говорит Фокусу эксперт.

Характеристики Saab 340 AEW&C

Украина в рамках помощи от Швеции получит 2 таких самолета. Saab 340 AEW&C, построенный на основе регионального пассажирского самолета Saab 340B.

Первые прототипы ДРЛО появились в 1994 году, а в 1997 году Швеция приняла на вооружение четыре самолета и два резервных борта.

Самолет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями General Electric CT7-9B мощностью 1870 л.с., которые обеспечивают крейсерскую скорость 530 км/ч и практический потолок 7600 м.

Топливные баки вместимостью 3220 литров позволяют самолету находиться в воздухе до 7 часов. Патрулирование обычно происходит на скорости 300 км/ч и высотах от 2000 до 6000 м.

Экипаж S100D состоит из семи человек: трех членов экипажа и четырех операторов радиолокационных и управляющих систем, размещенных в центральной части фюзеляжа.

Основой Saab 340 AEW&C является радар FSR 890 Erieye — импульсный доплеровский радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA) на основе нитрида галлия. В отличие от традиционных "тарелок", он выполнен как неподвижный 9-метровый антенный блок весом 900 кг, что позволило установить его на легкий самолет.

Эта конструкция создает "слепые зоны" по 60 градусов в носовой и хвостовой частях, но охватывает два сектора по 120 градусов перпендикулярно к оси самолета. Преимуществом является быстрое обновление данных (каждые 2 секунды) и возможность фокусировки энергии для повышения точности и устойчивости к помехам.

Erieye может отслеживать до 1000 воздушных и 500 надводных целей на высотах до 20 км. Инструментальная дальность составляет 450 км, но для истребителей — около 350 км.

Высота работы радара (6000 м) позволяет обнаруживать низколетящие крылатые ракеты на расстоянии сотен километров, тогда как наземные радары ограничены 40-50 км из-за радиогоризонта. Радар также эффективен для наблюдения за морскими целями: от надувных лодок (185 км) до больших кораблей (300 км).

Также каждый самолет оснащен тремя консолями операторов, системой передачи данных Link 16 для взаимодействия с истребителями и другими системами, а также системой радиотехнической разведки от Thales. Последняя позволяет обнаруживать вражеские радары и системы ПВО, облегчая наведение ракет AGM-88 HARM.

Напомним, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности передать Украине ракеты Taurus. На фоне этого заявления Фокус проанализировал, как дальнобойные ракеты — в частности Storm Shadow, Scalp и ATACMS — влияли на ход боевых действий на фронте и способны ли Taurus изменить ситуацию в пользу Украины.

Также Фокус писал, что украинской ПВО стало сложнее сбивать баллистические ракеты, так как Россия постоянно совершенствует вооружение.