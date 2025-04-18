Ракеты Taurus против логистики РФ: спасут ли Украину 600 немецких снарядов

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов предоставить Украине ракеты Taurus. На фоне этого заявления Фокус проанализировал, как дальнобойные ракеты — в частности Storm Shadow, Scalp и ATACMS — влияли на ход боевых действий на фронте и способны ли Taurus изменить ситуацию в пользу Украины.

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Фридрих Мерц отметил, что поддержал бы поставки ракет Taurus Украине, но только при условии согласования этого решения с европейскими партнерами.

По его словам, сначала вопрос о поставках ракет Taurus должен пройти согласование. Тогда, если это будет сделано успешно, Германия "должна принять участие" в поставках этих дальнобойных ракет для Украины. Правительство Великобритании, по источникам британского издания The Telegraph, поддержало инициативу Мерца о поставках Taurus Украине.

При этом генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий.

Фокус разбирался способны ли Taurus повлиять на ход боевых действий в Украине.

Чем Taurus отличается от Storm Shadow и Scalp

Дальность полета ракет Taurus — до 500 км (экспортные версии меньше), а общий вес боевой части — 480 кг.

Главное отличие Taurus от предыдущих ракет — это наличие противобункерной боевой части, а именно немецких бетонобойных бомб STABO. Они более эффективно действуют против мостов, траншей и других бетонных укреплений. Подобной боевой части не было ни у британо-французских Storm Shadow/Scalp, ни у американских ATACMS.

"Украина в свое время пыталась получить от наших партнеров — США — ракеты ATACMS с соответствующей боевой частью, способной пробивать укрепления, но так и не получила их. Преимущественно мы получали ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Поэтому, если речь идет об отдельных объектах, требующих поражения бетонобойным оружием, ATACMS для этого не применялись. Зато у Taurus значительно мощнее бетонобойная боевая часть с лучшими характеристиками", — подчеркнул Фокусу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Изменят ли ракеты Taurus ситуацию на фронте

По мнению Александра Коваленко, ракеты Taurus смогут улучшить ситуацию на фронте для украинской армии, если они будут использоваться комплексно с другими видами вооружения в рамках операций. В частности в обороне.

"Если мы говорим о Taurus, то они будут использоваться для нанесения ударов по глубокой тыловой зоне противника на временно оккупированных территориях. Или по территории Российской Федерации, если мы получим на это разрешение от Германии. Это и объекты логистического порядка, то есть мосты, это и соответствующее военные базы, воинские части, командные пункты, особенно штабного типа. Следовательно, есть по чему бить", — заявил эксперт.

По его словам, применение Taurus не изменит коренную ситуацию в зоне боевых действий. Российская армия все равно продолжит наступать, но будет нести большие человеческие потери, будет нарушена логистика российской армии, система управления и тому подобное. Taurus смогут на некоторое время заменить Storm Shadow/Scalp, поставки которых в украинскую армию пока затруднены.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что новые ракеты Taurus не смогут системно повлиять на результаты войны в пользу Украины. За все время было изготовлено 600 таких ракет, 300 из которых находится на вооружении у немецкой армии Бундесвер. Эксперт выявил сомнения, что Германия сможет передать Силам обороны Украины все ракеты, а их незначительное количество не повлияет на обороноспособность России. В частности украинская армия сможет наносить лишь точечные удары по противнику.

"Если говорить о противодействии логистики врага, то сейчас потребности в таких системах измеряются сотнями, то и тысячами, чтобы негативно повлиять на логистику российской армии", — отметил Фокусу Згурец.

Насколько успешны были применения Storm Shadow/Scalp и ATACMS по армии РФ

Александр Коваленко отметил, что несмотря на ограниченное количество и не слишком масштабные успехи, применение дальнобойных ракет существенно снизило обороноспособность российских оккупационных войск, в частности Черноморского флота РФ.

"Именно благодаря Storm Shadow/Scalp были неоднократно нанесены удары по российскому Черноморскому флоту. Уничтожены российский большой десантный корабль, подводная лодка типа "Варшавянка", штаб Российского черноморского флота и многие другие объекты. ATACMS уничтожили много российских средств противовоздушной обороны, комплексы С-400, комплексы С-300, большую кучу РЛС, которые уже невозможно восстановить", — добавил военный обозреватель.

По мнению эксперта, именно дальнобойные ракеты заставили российский флот бежать в Новороссийск. Это помогло уменьшить угрозу в Черном море, особенно для зернового коридора.

Напомним, российские оккупанты начали использовать против украинцев ядовитые "Шахеды". Газ в которых вызывает острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

Также Фокус рассказывал, нанесет ли Россия удар на Пасху и какие регионы в большей опасности.