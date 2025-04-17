Украине нужна артиллерия, а не ракеты: глава Rheinmetall высказался о передаче Taurus

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что передача Украине крылатых ракет Taurus не окажет существенного влияния на ход боевых действий. Зато Украине нужны артиллерийские снаряды.

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Об этом он рассказал в интервью изданию Handelsblatt.

По словам Паппергера, ключевую роль на фронте сейчас играют обычные артиллерийские боеприпасы, которые позволяют ВСУ сдерживать продвижение российских войск.

"Передача Taurus не изменит баланса сил. К тому же Украина уже имеет ракеты с аналогичной дальностью поражения", — пояснил он.

Дальность полета ракет Taurus — до 500 км (экспортные версии меньше), а общий вес боевой части — 480 кг.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Лондон готов поддержать инициативу лидера партии Христианско-демократический союз Фридриха Мерца относительно поставок Taurus Украине. Источники издания в британском правительстве подтвердили готовность Великобритании одобрить соответствующее решение, если его поддержит Берлин.

Сам Мерц, который имеет шансы возглавить правительство ФРГ, уже заявлял о готовности поддержать передачу ракет Украине, но только при условии согласования этого шага с европейскими союзниками.

"Мы должны действовать согласованно. Если будет политическое согласие — Германия должна присоединиться", — заявил он.

Однако, в Германии не все разделяют такой подход. Например, министр обороны Борис Писториус, который, вероятно, останется в должности в новом правительстве, выразил осторожность по этому вопросу. Во время выступления в Ганновере он заявил, что хотя есть аргументы в пользу поставок, существует также немало веских причин не делать этого. При этом Писториус отметил, что далеко не все эти соображения могут быть обсуждены публично.

Впрочем, министр обороны отметил, что пока ему не известно ни одной другой страны ЕС, которая имеет эти ракеты на вооружении.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц всегда выступал против передачи Taurus Киеву. Его главным аргументом было то, что Германия рискует быть втянутой в войну, если ракеты, предоставленные ВСУ, будут использованы против целей на территории России.

"Я не поддерживаю идею, чтобы немецкое оружие использовалось для ударов вглубь российской территории", — подчеркивал Шольц.

Он также подчеркивал, что эффективное применение этих ракет потребует привлечения немецких военных, чего, по его словам, Берлин допустить не может.

Напомним, что кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности поддержать передачу Украине немецко-шведских дальнобойных ракет Taurus. Это вооружение, по его мнению, может помочь Вооруженным силам Украины разрушить наземные логистические маршруты, которые соединяют территорию России с оккупированным Крымом. При этом Мерц отметил, что украинские военные в течение последних трех лет преимущественно действуют в ответ на атаки врага. Он подчеркнул необходимость предоставить ВСУ возможность самим формировать ход событий на фронте.

Также, бывший президент России и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев агрессивно отреагировал на информацию о возможной поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. Обращаясь к вероятному будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу, Медведев угрожал и призвал его "дважды подумать", обвинив политика в намерении нанести удар по Крымскому мосту и даже назвав его "нацистом".