Україні потрібна артилерія, а не ракети: голова Rheinmetall висловився про передачу Taurus

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що передача Україні крилатих ракет Taurus не матиме суттєвого впливу на перебіг бойових дій. Натомість, Україні потрібні артилерійські снаряди.

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Про це він розповів в інтерв’ю виданню Handelsblatt.

За словами Паппергера, ключову роль на фронті наразі відіграють звичайні артилерійські боєприпаси, які дозволяють ЗСУ стримувати просування російських військ.

"Передача Taurus не змінить балансу сил. До того ж Україна вже має ракети з аналогічною дальністю ураження", — пояснив він.

Дальність польоту ракет Taurus — до 500 км (експортні версії менше), а загальна вага бойової частини — 480 кг.

Раніше британське видання The Telegraph повідомляло, що Лондон готовий підтримати ініціативу лідера партії Християнсько-демократичний союз Фрідріха Мерца щодо постачання Taurus Україні. Джерела видання в британському уряді підтвердили готовність Великої Британії схвалити відповідне рішення, якщо його підтримає Берлін.

Сам Мерц, який має шанси очолити уряд ФРН, уже заявляв про готовність підтримати передачу ракет Україні, але лише за умови погодження цього кроку з європейськими союзниками.

"Ми маємо діяти узгоджено. Якщо буде політична згода — Німеччина повинна приєднатися", — заявив він.

Проте, у Німеччині не всі поділяють такий підхід. Наприклад, міністр оборони Борис Пісторіус, який, ймовірно, залишиться на посаді в новому уряді, висловив обережність щодо цього питання. Під час виступу в Ганновері він заявив, що хоча є аргументи на користь постачання, існує також чимало вагомих причин не робити цього. При цьому Пісторіус зауважив, що далеко не всі ці міркування можуть бути обговорені публічно.

Втім, міністр оборони зазначив, що наразі йому не відомо жодної іншої країни ЄС, яка має ці ракети на озброєнні.

Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц завжди виступав проти передачі Taurus Києву. Його головним аргументом було те, що Німеччина ризикує бути втягнутою у війну, якщо ракети, надані ЗСУ, будуть використані проти цілей на території росії.

"Я не підтримую ідею, щоб німецька зброя використовувалася для ударів углиб російської території", — наголошував Шольц.

Він також підкреслював, що ефективне застосування цих ракет вимагатиме залучення німецьких військових, чого, за його словами, Берлін допустити не може.

Нагадаємо, що кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив про свою готовність підтримати передачу Україні німецько-шведських далекобійних ракет Taurus. Це озброєння, на його думку, може допомогти Збройним силам України зруйнувати наземні логістичні маршрути, які з'єднують територію Росії з окупованим Кримом. При цьому Мерц наголосив, що українські військові протягом останніх трьох років переважно діють у відповідь на атаки ворога. Він підкреслив необхідність надати ЗСУ можливість самим формувати перебіг подій на фронті.

Також, колишній президент Росії та заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв агресивно відреагував на інформацію про можливе постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Звертаючись до ймовірного майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, Медведєв погрожував і закликав його "двічі подумати", звинувативши політика у намірі завдати удару по Кримському мосту та навіть назвавши його "нацистом".