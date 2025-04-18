Ракети Taurus проти логістики РФ: чи врятують Україну 600 німецьких снарядів

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий надати Україні ракети Taurus. На тлі цієї заяви Фокус проаналізував, як далекобійні ракети — зокрема Storm Shadow, Scalp і ATACMS — впливали на хід бойових дій на фронті та чи здатні Taurus змінити ситуацію на користь України.

Related video

Фрідріх Мерц зазначив, що підтримав би постачання ракет Taurus Україні, але лише за умови погодження цього рішення з європейськими партнерами.

За його словами, спершу питання про постачання ракет Taurus повинне пройти узгодження. Тоді, якщо це буде зроблено успішно, Німеччина "має взяти участь" у постачанні цих далекобійних ракет для України. Уряд Великої Британії, за джерелами британського видання The Telegraph, підтримав ініціативу Мерца щодо постачання Taurus Україні.

Водночас генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що передавання Україні крилатих ракет Taurus не матиме суттєвого впливу на перебіг бойових дій.

Фокус розбирався, чи здатні Taurus вплинути на хід бойових дій в Україні.

Чим Taurus відрізняється від Storm Shadow та Scalp

Дальність польоту ракет Taurus — до 500 км (експортні версії менше), а загальна вага бойової частини — 480 кг.

Головна відмінність Taurus від попередніх ракет — це наявність протибункерної бойової частини, а саме німецьких бетонобійних бомб STABO. Вони більш ефективніше діють проти мостів, траншей та інших бетонних укріплень. Подібної бойової частини не було ні в британо-французських Storm Shadow/Scalp, ні в американських ATACMS.

"Україна свого часу намагалася отримати від наших партнерів — США — ракети ATACMS з відповідною бойовою частиною, здатною пробивати укріплення, але так і не отримала їх. Переважно ми отримували ракети ATACMS із касетною бойовою частиною. Тому, якщо мова йде про окремі об'єкти, які потребують ураження бетонобійною зброєю, ATACMS для цього не застосовувалися. Натомість у Taurus значно потужніша бетонобійна бойова частина з кращими характеристиками", — підкреслив Фокусу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Чи змінять ракети Taurus ситуацію на фронті

На думку Олександра Коваленка, ракети Taurus зможуть покращити ситуацію на фронті для української армії, якщо вони будуть використовуватись комплексно з іншими видами озброєння у межах операцій. Зокрема в обороні.

"Якщо ми говоримо про Taurus, то вони будуть використовуватись для нанесення ударів по глибокій тиловій зоні супротивника на тимчасово окупованих територіях. Або по території Російської Федерації, якщо ми отримаємо на це дозвіл від Німеччини. Це і об'єкти логістичного порядку, тобто мости, це і відповідно воєнні бази, військові частини, командні пункти, особливо штабного типу. Отже, є по чому бити", — заявив експерт.

За його словами, застосування Taurus не змінить докорінну ситуацію в зоні бойових дій. Російська армія все одно продовжить наступати, але буде нести більші людські втрати, буде порушено логістику російської армії, систему управління тощо. Taurus зможуть на деякий час замінити Storm Shadow/Scalp, постачання яких до українського війська наразі ускладнено.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що нові ракети Taurus не зможуть системно вплинути на результати війни на користь України. За увесь час було виготовлено 600 таких ракет, 300 з яких знаходяться на озброєнні у німецької армії Бундесвер. Експерт виявив сумніви, що Німеччина зможе передати Силам оборони України усі ракети, а їх незначна кількість не вплине на обороноздатність Росії. Зокрема, українська армія зможе завдавати лише точкових ударів по супротивнику.

"Якщо казати за протидію логістики ворога, то зараз потреби в таких системах вимірюються сотнями, а то і тисячами аби негативно вплинути на логістику російської армії", — зазначив Фокусу Згурець.

Наскільки успішні були застосування Storm Shadow/Scalp та ATACMS по армії РФ

Олександр Коваленко зазначив, що попри обмежену кількість і не надто масштабні успіхи, застосування далекобійних ракет суттєво знизило обороноздатність російських окупаційних військ, зокрема Чорноморського флоту РФ.

"Саме завдяки Storm Shadow/Scalp було неодноразово завдано ударів по російському Чорноморському флоту. Знищено російський великий десантний корабель, підводний човен типу "Варшавянка", штаб Російського чорноморського флоту і багато інших об'єктів. ATACMS знищили багато російських засобів протиповітряної оборони, комплекси С-400, комплекси С-300, велику купу РЛС, які вже неможливо відновити", — додав військовий оглядач.

На думку експерта, саме далекобійні ракети змусили російський флот тікати до Новоросійська. Це допомогло зменшити загрозу в Чорному морі, особливо для зернового коридору.

Нагадаємо, російські окупанти почали використовувати проти українців отруйні "Шахеди". Газ у яких спричиняє гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

Також Фокус розповідав, чи завдасть Росія удару на Великдень та які регіони в більшій небезпеці.