РФ запускає отруйні "Шахеди" по Україні: експерт розповів, чим вони небезпечні (відео)

Російські окупанти почали використовувати проти українців отруйні "Шахеди". Газ у яких спричиняє гостре подразнення слизових оболонок, шкіри та дихальних шляхів.

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Про це в ефірі "Київ 24" розповів Григорій Дмитрів, кандидат хімічних наук.

"Він належить швидше до поліцейських патрульних речовин, ніж бойових. Це не паралітичний газ, та не задушлива речовина. Найголовніше — не наближатися до місця, де падають дрони і бути на відстані", — каже науковець.

Він додав, що газ спрацьовує лише тоді, коли вибухає капсула, тож у випадку, коли вона не детонувала, він не розпилиться у повітрі.

"Два–три метри, я думаю, ну п'ять–шість максимум — зона ураження. Фактично, це не щось таке небезпечне, що уражало б великі території і було масовим. Тим більше шкідливість є тимчасовою", — пояснив Дмитрів.

Також використання РФ отруйних елементів підтвердив Центр протидії дезінформації.

Ворог використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами.

"Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей. Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується", — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо, що ЗС РФ стали застосовувати на ударних дронах-камікадзе типу Shahed 136/"Герань-2" отруйні речовини, щоб завдати максимальної шкоди українцям.