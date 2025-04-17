РФ запускает ядовитые "Шахеды" по Украине: эксперт рассказал, чем они опасны (видео)

Российские оккупанты начали использовать против украинцев ядовитые "Шахеды". Газ у которых вызывает острое раздражение слизистых оболочек, кожи и дыхательных путей.

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Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Григорий Дмитрив, кандидат химических наук.

"Он относится скорее к полицейским патрульным веществам, чем к боевым. Это не паралитический газ, и не удушающее вещество. Самое главное — не приближаться к месту, где падают дроны и быть на расстоянии", — говорит ученый.

Он добавил, что газ срабатывает только тогда, когда взрывается капсула, поэтому в случае, когда она не детонировала, он не распылится в воздухе.

"Два–три метра, я думаю, ну пять–шесть максимум — зона поражения. Фактически, это не что-то такое опасное, что поражало бы большие территории и было массовым. Тем более вредность является временной", — пояснил Дмитриев

Также использование РФ отравляющих элементов подтвердил Центр противодействия дезинформации.

Враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами.

"Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БПЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. Зато информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается", — отметили в ЦПД.

Напомним, что ВС РФ стали применять на ударных дронах-камикадзе типа Shahed 136/"Герань-2" отравляющие вещества, чтобы нанести максимальный вред украинцам.