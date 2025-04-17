Террор на праздники: ждут ли Украину новые обстрелы на Пасху

Праздники в Украине снова могут пройти под звуки воздушной тревоги. Ракетная атака на Сумы в Вербное воскресенье — тревожный сигнал перед Пасхой. Фокус выяснил, нанесет ли Россия удар 20 апреля и какие регионы в большей опасности.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил обеспокоенность относительно возможных новых атак России на Украину во время Пасхальных праздников. Он отметил, что обстрел Сум в Вербное воскресенье может быть только началом, и не исключает, что на Пасху Россия осуществит еще более жесткие нападения. Будрис призвал Европейский Союз усилить санкции против России, в частности в области атомной энергетики и против так называемого "теневого флота", который помогает обходить ограничения.

"Даже если на третьем году войны определенные обиды станут обыденностью — это поле боя, сгоревшая техника — гибель мирных жителей, гибель детей, они никогда не станут обыденностью", — подчеркнул Будрис.

Фокус разбирался чего ожидать от врага на Пасху-2025.

Российские удары на Пасху: будет ли атака 20 апреля

По словам военного аналитика Дмитрия Снегирева, если проанализировать предыдущие так называемые "режимы тишины" — рождественские, школьные, пасхальные, которые объявлялись ранее, — Российская Федерация ни разу не придерживалась взятых на себя обязательств. Это дает основания опасаться, что и на эту Пасху могут быть новые провокации со стороны РФ.

"Последние события — в частности ракетный удар в Вербное воскресенье по гражданским объектам в Сумах, в результате которого погибли 35 человек, — свидетельствуют о том, что для России даже религиозные праздники не являются никаким предостережением. Наоборот — именно в такие дни наносятся целенаправленные удары по местам массового скопления гражданского населения.

Поэтому, учитывая это, исключать подобные провокации нельзя. Россия все чаще демонстрирует, что переходит к новой фазе — террору против мирного населения как элемента военно-политического давления как на Украину, так и на Соединенные Штаты. Именно поэтому существует высокая вероятность повторения подобных сценариев", — говорит Фокусу Снегирев.

Стоит также обратить внимание на изменение тактики и стратегии ударов: речь идет и о беспилотниках, и о ракетных ударах. По данным ГУР, Россия получила от КНДР достаточно баллистических ракет типа KN-23. Именно этими ракетами, в частности, обстреливается гражданская инфраструктура, подчеркивает эксперт.

"Также, по информации разведки, РФ значительно нарастила производство БПЛА. За последний месяц интенсивность ударов по украинским городам выросла в разы — на 60-66% по сравнению с предыдущими месяцами. Это еще одно подтверждение того, что Россия, не имея успехов на фронте, выбрала тактику террора по тылу.

К сожалению, религиозные праздники не являются исключением. И еще раз: с момента полномасштабного вторжения РФ ни разу не придерживалась обязательств о прекращении огня на праздники. Поэтому ожидать соблюдения правил ведения войны теперь — тем более в условиях эскалации — было бы наивно", — продолжает Снегирев.

Особенно тревожит использование Россией баллистических средств поражения, в частности модифицированных зенитно-ракетных комплексов С-300, которые теперь применяются для ударов по наземным целям. Время подлета таких ракет — максимум полторы-две минуты, что делает их особенно опасными.

По словам Снегирева, в первую очередь под угрозой остаются прифронтовые районы — Харьковская область, Днепр, Запорожская область. Также стоит учитывать опасность для Николаевской и Одесской областей, учитывая специфику атак с территории оккупированного Крыма и самой России.

Обстрел на Пасху-2025: куда может ударить Россия

Предсказать куда именно нанесет удар враг сложно. По мнению военного эксперта Олега Жданова в Кремле разворачивается внутренняя борьба между различными группами влияния, которые так или иначе несут ответственность за удары по Украине.

"Удары по жилым массивам в Днепре, Кривом Роге, Кропивницком, Киеве, а также баллистическая атака на Сумы — это скорее политические удары, чем чисто военные. Они направлены на формирование в украинском обществе мысли о необходимости капитуляции.

Сказать, какая из кремлевских партий берет верх накануне Пасхи, пока невозможно. Но, судя по поведению самого Путина, он сейчас тяготеет к той группе, которая выступает за переговоры и прекращение войны. Имею в виду Кирилла Дмитриева — он активно вращается возле Путина", — объясняет Фокусу Жданов.

Впрочем, эксперт подчеркивает, не стоит сбрасывать со счетов и так называемую "партию войны": Патрушева, Лаврова, Шойгу и других "ястребов", которые стремятся к продолжению боевых действий и достижению целей войны.

"На мой взгляд, сейчас все выглядит как лотерея. Особенно это касается городов вблизи фронта: Сум, Днепра, Запорожья, Кривого Рога. Они ближе к линии соприкосновения, поэтому удары по этим городам, вероятно, не требуют прямого согласования с Кремлем.

То есть, начальник Генштаба РФ Герасимов может самостоятельно принять решение о ракетном ударе и потом объяснить это тем, что там якобы находились резервы ВСУ", — продолжает Жданов.

Ситуация с обстрелом Киева немного другая, по мнению эксперта. Вероятно, без прямых указаний Кремля удар по столице наносить не будут. Хотя, конечно, полной безопасности гарантировать нельзя. Но именно прифронтовые города остаются в наибольшей опасности — там ситуация абсолютно непредсказуема.

Напомним, КНДР стала ключевым поставщиком боеприпасов и оружия для российской армии, включая артиллерийские снаряды и самоходные установки. Северная Корея передала РФ до 6 млн артиллерийских снарядов.

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