На Пасху РФ готовит "что-то еще страшнее", чем на Вербное воскресенье, — МИД Литвы

Россия нанесла разрушительный удар по Сумах на христианский праздник, убив десятки мирных жителей города. Министр Кястутис Будрис убежден, что на этих выходных враг попытается устроить еще большую трагедию.

Related video

Об этом со ссылкой на интервью главы литовского министерства иностранных дел Кястутиса Будриса в программе ELTA Kampas сообщили 16 апреля в LRT.

"Эта неделя — Страстная неделя, мы подходим к Пасхе — я не сомневаюсь, что [Россия] на Пасху нам принесет что-то еще страшнее. Возможно, будет переломный момент, когда мы скажем: хорошо, смотрите, нам нужно усилить санкции", — сказал он.

Политик рассказал, что ракетный обстрел Сум стал своеобразным стимулом для Евросоюза, подтолкнув страны к более смелым шагам. Речь идет как о новых экономических ограничениях России, так и о дополнительной помощи Украине.

"Даже если на третьем году войны определенные обиды станут обыденностью — это поле боя, сгоревшая техника — гибель мирных жителей, гибель детей, они никогда не станут обыденностью", — подчеркнул Будрис.

Он сообщил, что неопределенность с мирными переговорами растет, и некоторые лидеры пытаются использовать эту ситуацию, предлагая "ничего не делать". Идея заключается в том, чтобы "просто подождать", вероятно, на момент, когда Украина сдастся и ничего делать больше не придется.

"Я не говорю, что это было сказано за столом. Но я предполагаю, что это рассматривается", — отметил министр.

Он пояснил, что решение об антироссийских санкциях или скорее членстве Украины в ЕС, военной помощи Киеву блокируются. Усилиями Венгрии до сих пор заморожено 6,6 миллиарда, а европейцы "все время оказываются в тупике". По мнению Будриса, если переговорные блоки с Украиной не будут открыты в течение 6 месяцев, то говорить о геополитической субъектности Евросоюза уже нельзя будет, ведь он не будет иметь никакого влияния в мире.

Также глава МИД Литвы прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об ударе по Сумах, что россияне якобы "совершили ошибку".

"Это может означать много вещей — от того, что кто-то предпринял неправильные действия, до того, что Путин допустил стратегическую ошибку и пересек черту, после которой разговоры о прекращении огня никогда не будут прежними. Я не знаю, о чем это, но это может означать много вещей", — сказал Будрис.

Он подчеркнул, что позиция Литвы — "четкая и очень конкретная": Россия является агрессором, Украина является жертвой, на украинской стороне международное право, на передачу территорий, признание оккупации или границ, отличных от границ 1991 года, Вильнюс не согласится.

Напомним, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что слова Трампа — это все равно, что назвать ошибкой трагедию 11 сентября. По его словам, ФБР следует выяснить, кто распространяет в Белом доме российские нарративы.

В результате обстрела Сум 13 апреля погибли более 30 человек, среди них были дети. В частности, российские баллистические ракеты отобрали жизнь целой семьи — 6-классника и его родителей, а также двух женщин, которые после первого удара поспешили на помощь другим.