На Великдень РФ готує "щось ще страшніше", ніж на Вербну неділю, — МЗС Литви

Росія завдала руйнівного удару по Сумах на християнське свято, вбивши десятки мирних мешканців міста. Міністр Кястутіс Будріс переконаний, що на цих вихідних ворог спробує влаштувати ще більшу трагедію.

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Про це з посиланням на інтерв'ю голови литовського міністерства закордонних справ Кястутіса Будріса в програмі ELTA Kampas повідомили 16 квітня у LRT.

"Цей тиждень — Страсний тиждень, ми підходимо до Великодня — я не сумніваюся, що [Росія] на Великдень нам принесе щось ще страшніше. Можливо, буде переломний момент, коли ми скажемо: добре, дивіться, нам потрібно посилити санкції", — сказав він.

Політик розповів, що ракетний обстріл Сум став своєрідним стимулом для Євросоюзу, підштовхнувши країни до сміливіших кроків. Йдеться як про нові економічні обмеження Росії, так і про додаткову допомогу Україні.

"Навіть якщо на третьому році війни певні образи стануть буденністю — це поле бою, згоріла техніка — загибель мирних жителів, загибель дітей, вони ніколи не стануть буденністю", — підкреслив Будріс.

Він повідомив, що невизначеність з мирними переговорами зростає, і деякі лідери намагаються використати цю ситуацію, пропонуючи "нічого не робити". Ідея полягає у тому, щоб "просто почекати", ймовірно, на момент, коли Україна здасться й нічого робити більше не доведеться.

"Я не кажу, що це було сказано за столом. Але я припускаю, що це розглядається", — зауважив міністр.

Він пояснив, що рішення про антиросійські санкції або швидше членство України в ЄС, військову допомогу Києву блокуються. Зусиллями Угорщини досі заморожено 6,6 мільярда, а європейці "весь час опиняються в безвиході". На думку Будріса, якщо переговорні блоки з Україною не будуть відкриті впродовж 6 місяців, то говорити про геополітичну суб’єктність Євросоюзу вже не можна буде, адже він не матиме жодного впливу у світі.

Також голова МЗС Литви прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про удар по Сумах, що росіяни нібито "зробили помилку".

"Це може означати багато речей — від того, що хтось вжив неправильних дій, до того, що Путін припустився стратегічної помилки та перетнув межу, після якої розмови про припинення вогню ніколи не будуть колишніми. Я не знаю, про що це, але це може означати багато речей", — сказав Будріс.

Він наголосив, що позиція Литви — "чітка і дуже конкретна": Росія є агресором, Україна є жертвою, на українському боці міжнародне право, на передачу територій, визнання окупації або кордонів, відмінних від кордонів 1991 року, Вільнюс не погодиться.

Нагадаємо, голова комітету Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що слова Трампа — це все одно, що назвати помилкою трагедію 11 вересня. З його слів, ФБР слід з’ясувати, хто поширює у Білому домі російські наративи.

Внаслідок обстрілу Сум 13 квітня загинули понад 30 осіб, серед них були діти. Зокрема, російські балістичні ракети відібрали життя цілої сім’ї — 6-класника і його батьків, а також двох жінок, які після першого удару поспішили на допомогу іншим.