Cамолет ДРЛО Saab 340 AEW&C заметили над Львовской областью: в ВСУ возмутились публикацией данных

В небе над Львовской областью 21 апреля наблюдали полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C. Не исключено, что его перепутали с советским Ан-26КПА.

Related video

Одним из первых о пролете предоставленного Швецией самолета ДРЛО сообщил в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко.

По его словам, над Львовской областью сегодня кружил самолет дальнего радиолокационного обнаружения. В его функции входят обнаружение целей на расстоянии до 450 километров, наведение систем ПВО, поддержка авиации и контроль моря.

Украинские военные возмутились публикациями в соцсетях о данном факте.

"И нах***я такое публиковать?" — задал вопрос лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

В то же время Telegram-канал украинских OSINT-расследователей Еxilenova опровергает данные о патрулировании самолета Saab 340 AEW&C во Львовской области.

Маршрут полета указывает на типичную работу разработанного в СССР самолета-лаборатории Ан-26КПА или аналогичного типа, осуществлявшего проверку и калибровку аэронавигационного оборудования, отмечает команда.

Самолет ДРЛО Saab 340 AEW&C: что о нем известно?

Шведский самолет ДРЛО оснащен радаром Erieye AESA, благодаря чему он выявляет воздушные и морские цели на столь большом расстоянии. Угол обзора радара — 150 градусов с обеих сторон. О передаче двух самолетов ДРЛО стало известно в мае 2024 года.

Длительность патрулирования Saab 340 AEW&C – до 5 часов

Длительность непрерывного патрулирования на Saab 340 AEW&C составляет до 5 часов, с экипажем в 6 человек. Максимальная скорость самолета — 530 км/ч.

Подобные самолеты ДРЛО имеются у армии Таиланда, а с марта 2024 года — у Польши.

Напомним, в Белизе застрелили ветерана армии США, который ранил двух пассажиров и угрожал пилоту самолета. Угонщику удалось взять самолет под управление.

Фокус уже писал, как впервые в истории Польши пилотом истребителя F-16 стала женщина. Офицер служит на 32-й тактической авиабазе в городе Ласк.