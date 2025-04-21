Літак ДРЛС Saab 340 AEW&C помітили над Львівською областю: у ЗСУ обурилися публікацією даних

У небі над Львівською областю 21 квітня спостерігали політ літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab 340 AEW&C. Не виключено, що його переплутали з радянським Ан-26КПА.

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Одним із перших про проліт наданого Швецією літака ДРЛС повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, над Львівською областю сьогодні кружляв літак дальнього радіолокаційного виявлення. До його функцій входять виявлення цілей на відстані до 450 кілометрів, наведення систем ППО, підтримка авіації та контроль моря.

Українські військові обурилися публікаціями в соцмережах про цей факт.

"І нах***я таке публікувати?" — поставив запитання лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Водночас Telegram-канал українських OSINT-розслідувачів Exilenova спростовує дані про патрулювання літака Saab 340 AEW&C у Львівській області.

Маршрут польоту вказує на типову роботу розробленого в СРСР літака-лабораторії Ан-26КПА або аналогічного типу, який здійснював перевірку і калібрування аеронавігаційного обладнання, зазначає команда.

Літак ДРЛС Saab 340 AEW&C: що про нього відомо?

Шведський літак ДРЛС оснащений радаром Erieye AESA, завдяки чому він виявляє повітряні та морські цілі на такій великій відстані. Кут огляду радара — 150 градусів з обох боків. Про передачу двох літаків ДРЛС стало відомо в травні 2024 року.

Тривалість патрулювання Saab 340 AEW&C — до 5 годин

Тривалість безперервного патрулювання на Saab 340 AEW&C становить до 5 годин, з екіпажем у 6 осіб. Максимальна швидкість літака — 530 км/год.

Подібні літаки ДРЛС є в армії Таїланду, а з березня 2024 року — у Польщі.

Нагадаємо, у Белізі застрелили ветерана армії США, який поранив двох пасажирів і погрожував пілоту літака. Викрадачеві вдалося взяти літак під керування.

Фокус уже писав, як уперше в історії Польщі пілотом винищувача F-16 стала жінка. Офіцер служить на 32-й тактичній авіабазі в місті Ласк.