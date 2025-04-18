У Польщі жінка вперше опанувала керування літаком F-16

Пілотом винищувача F-16 вперше в історії Польщі стала жінка. Її ім’я не називають з міркувань безпеки.

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Про це повідомив у соцмережі Х міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Досі за штурвалом літака F-16 у польських ВПС були лише чоловіки. Жінка-офіцер, яка докорінно змінила ситуацію, служить на 32-й тактичній авіабазі в місті Ласк. Вона пройшла відповідну підготовку в США.

Як зауважив Косіняк-Камиш, ще одна жінка-пілот проходить підготовку на 31-й базі в Кшесінах.

"Чергову скляну стелю подолано. Це прекрасна новина для тих жінок, які хочуть стати пілотами і працювати на бойових літаках. Обмежень немає, і це так само стосуватиметься і винищувачів F-35", – заявив інспектор Повітряних сил Головного командування Збройних сил Польщі генерал Іренеуш Новак.

Раніше стало відомо, що вартість винищувача п'ятого покоління F-35 виявилася нижчою за ціну винищувачів F-16 останніх модифікацій, – хоча зазвичай буває навпаки.

Наприкінці березня цього року на американській авіабазі Кадена, розташованій на японському острові Окінава, оголосили про завершення експлуатації винищувачів F-15C/D Eagle, які несли службу в регіоні понад чотири десятиліття.

Також ми повідомляли, що у березні цього року французькі винищувачі Mirage, передані Україні, вперше брали участь у відбитті масованої російської атаки.