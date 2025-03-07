Французькі винищувачі Mirage вперше відбивали масовану атаку РФ по Україні, — ПС

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Ці літаки Україна отримала місяць тому.

Related video

У ніч проти 7 березня 2025 року Росія атакувала Україну ракетами різних типів. Цілями стали об’єкти критичної інфраструктури. Вперше у відбитті атаки взяли участь французькі винищувачі Mirage-2000, які Україна отримала лише місяць тому. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", — йдеться у повідомленні.

Французькі винищувачі Mirage-2000: що відомо

Mirage 2000 — французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Він був розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо. На озброєнні літак перебуває з 1984 року. Є на озброєнні кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.

Літак спроєктований за схемою "безхвостка" з низькорозташованим трикутним у плані крилом, що має кут стріловидності по передній кромці 58 градусів, з одним кілем.

Особливостями літака є потужна та розвинена механізація крила. Практично вся обшивка виконана з епоксидних боро- та вуглепластиків. Система керування літаком електродистанційна.

Росія атакувала Україну "Калібрами", "Іскандерами" та С-300

Комбінований ракетний удар по Україні в ніч проти 7 березня було здійснено переважно по об’єктах газовидобувної промисловості України.

Повітряні сили виявили і супроводжували 261 засіб повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема:

35 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет "Калібр";

3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

4 зенітних керованих ракет С-300;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69;

194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів.

Підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

8 крилатих ракет Калібр;

1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей.

86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Нагадаємо, що під ранок 7 березня РФ атакувала Україну крилатими ракетами типу "Калібр". Вибухи пролунали у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях. Ворог знову намагався атакувати українську енергетичну систему, зокрема об'єкти газової інфраструктури.

Увечері 6 березняРФ обстріляла "Шахедами" Одесу. Під атаку потрапив енергетичний об'єкт у передмісті, на місці влучання зайнялася пожежа.