Французские истребители Mirage впервые отражали массированную атаку РФ по Украине, — ПС

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эти самолеты Украина получила месяц назад.

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В ночь на 7 марта 2025 года Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Целями стали объекты критической инфраструктуры. Впервые в отражении атаки приняли участие французские истребители Mirage-2000, которые Украина получила только месяц назад. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.

Французские истребители Mirage-2000: что известно

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он был разработан в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении самолет находится с 1984 года. Есть на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов, с одним килем.

Особенностями самолета является мощная и развитая механизация крыла. Практически вся обшивка выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков. Система управления самолетом электродистанционная.

Россия атаковала Украину "Калибрами", "Искандерами" и С-300

Комбинированный ракетный удар по Украине в ночь на 7 марта был осуществлен преимущественно по объектам газодобывающей промышленности Украины.

Воздушные силы обнаружили и сопровождали 261 средство воздушного нападения противника — 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет "Калибр";

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Подтверждено сбитие 134 воздушных целей:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) — не достигли своих целей.

86 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

Напомним, что под утро 7 марта РФ атаковала Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. Враг снова пытался атаковать украинскую энергетическую систему, в частности объекты газовой инфраструктуры.

Вечером 6 марта РФ обстреляла "Шахедами" Одессу. Под атаку попал энергетический объект в пригороде, на месте попадания загорелся пожар.