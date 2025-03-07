Французские истребители Mirage впервые отражали массированную атаку РФ по Украине, — ПС
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Эти самолеты Украина получила месяц назад.
В ночь на 7 марта 2025 года Россия атаковала Украину ракетами различных типов. Целями стали объекты критической инфраструктуры. Впервые в отражении атаки приняли участие французские истребители Mirage-2000, которые Украина получила только месяц назад. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы. Также привлекалась и истребительная авиация, в частности самолеты F-16 и Mirage-2000. Стоит отметить, что французские истребители, которые только месяц назад прибыли в Украину, впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки", — говорится в сообщении.
Французские истребители Mirage-2000: что известно
Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Он был разработан в 1970-х годах фирмой Дассо. На вооружении самолет находится с 1984 года. Есть на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Самолет спроектирован по схеме "бесхвостка" с низкорасположенным треугольным в плане крылом, имеющим угол стреловидности по передней кромке 58 градусов, с одним килем.
Особенностями самолета является мощная и развитая механизация крыла. Практически вся обшивка выполнена из эпоксидных боро- и углепластиков. Система управления самолетом электродистанционная.
Россия атаковала Украину "Калибрами", "Искандерами" и С-300
Комбинированный ракетный удар по Украине в ночь на 7 марта был осуществлен преимущественно по объектам газодобывающей промышленности Украины.
Воздушные силы обнаружили и сопровождали 261 средство воздушного нападения противника — 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Подтверждено сбитие 134 воздушных целей:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) — не достигли своих целей.
86 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).
Напомним, что под утро 7 марта РФ атаковала Украину крылатыми ракетами типа "Калибр". Взрывы прогремели в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. Враг снова пытался атаковать украинскую энергетическую систему, в частности объекты газовой инфраструктуры.
Вечером 6 марта РФ обстреляла "Шахедами" Одессу. Под атаку попал энергетический объект в пригороде, на месте попадания загорелся пожар.