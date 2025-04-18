В Польше женщина впервые освоила управление самолетом F-16

Пилотом истребителя F-16 впервые в истории Польши стала женщина. Ее имя не называют из соображений безопасности.

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Об этом сообщил в соцсети Х министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

До сих пор за штурвалом самолета F-16 в польских ВВС были только мужчины. Женщина-офицер, которая в корне изменила ситуацию, служит на 32-й тактической авиабазе в городе Ласк. Она прошла соответствующую подготовку в США.

Как отметил Косиняк-Камыш, еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах.

"Очередной стеклянный потолок преодолен. Это прекрасная новость для тех женщин, которые хотят стать пилотами и работать на боевых самолетах. Ограничений нет, и это так же будет касаться и истребителей F-35", — заявил инспектор Воздушных сил Главного командования Вооруженных сил Польши генерал Иренеуш Новак.

Ранее стало известно, что стоимость истребителя пятого поколения F-35 оказалась ниже цены истребителей F-16 последних модификаций, — хотя обычно бывает наоборот.

В конце марта этого года на американской авиабазе Кадена, расположенной на японском острове Окинава, объявили о завершении эксплуатации истребителей F-15C/D Eagle, которые несли службу в регионе более четырех десятилетий.

Также мы сообщали, что в марте этого года французские истребители Mirage, переданные Украине, впервые участвовали в отражении массированной российской атаки.