Должность канцлера или поставка Taurus Украине: почему в Германии дали заднюю по поставкам ракет

Канцлер Мерц 26 мая заявил, что украинцам дадут разрешение на дальнобойное оружие. Но вице-канцлер Клингбайль 27 мая заявил, что такого разрешения нет. Фокус разобрался, почему Украина до сих пор не получила Taurus, каковы риски их применения и как они могут изменить ход войны на фронте.

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Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг сообщения об изменении политики по ограничению дальности вооружений, которые Германия поставляет Украине.

"Относительно дальности вооружений, хочу подчеркнуть, что нет ни одного нового соглашения, которое бы выходило за пределы решений предыдущего правительства", — заявил Клингбайль на пресс-конференции в Берлине. Ранее, в понедельник, канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждал, что ограничения на дальность действия оружия для Украины сняты.

Предоставит ли Германия Украине ракеты Taurus

По словам военного эксперта Олега Жданова, украинцам надо не спешить с ожиданиями относительно поставок ракет Taurus. Он отмечает, что заявление канцлера Германии о возможной передаче было опровергнуто и пока нет консенсуса в правящей коалиции в Германии относительно этих ракет. Сейчас этот вопрос может вообще привести к развалу правящей коалиции.

Эксперт: "Если Мерц начнет настаивать, то это может развалить коалицию" Фото: Getty Images

"Это означает, что если Мерц начнет настаивать, то это может развалить коалицию. А это приведет вновь к новым парламентским выборам в Германии. Я думаю, что сейчас в ХДС-ХСС размышляют над тем, что цена канцлерского кресла не стоит передачи нам ракет Taurus", — подчеркивает Фокусу военный эксперт.

В итоге Олег Жданов считает, что сейчас перспектива получения ракет выглядит призрачной.

В чем риски использования ракет Taurus в Украине

По мнению военного эксперта, основателя БО "Реактивная почта" Павла Нарожного, Германия в случае согласования может передать около 50–70 ракет Силам обороны Украины. Их преимущество в том, что Taurus относятся к типу воздушного пуска, что отличает их от ракет, которые запускаются с земли. Эти ракеты запускаются с самолета. Эта особенность имеет как преимущества, так и недостатки. Преимущество этого оружия заключается в его скорости. Сам самолет очень быстро может дойти до какой-то точки, запустить ракету, и очень быстро вернуться обратно.

Taurus относятся к типу воздушного пуска, что отличает их от ракет, которые запускаются с земли Фото: Defence Express

Однако из-за этого возникают угрозы для самого самолета. Российские воздушные силы способны сбивать украинские самолеты практически на всей территории Украины. Также армия РФ имеет значительные возможности для противодействия ракетам:

"У врага есть самолеты дальнего радиуса, самолет радиолокационной разведки, которые имеют дальность действия до 600 километров. То есть они могут увидеть наш любой военный самолет, когда он там где-то будет даже взлетать. Кроме того, российские воздушные силы имеют ракеты ПВО с дальностью до 300 км, что создает угрозу для самолетов. Технические аспекты, такие как необходимость работы самолетов радиолокационной разведки в воздухе, добавляют сложностей", — отмечает эксперт.

Также для использования Taurus нужна модификации украинских самолетов. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Какие российские цели может уничтожить Taurus

Павел Нарожный сравнивает "Taurus" с другими ракетами воздушного пуска, такими как Storm Shadow/Scalp. В частности, Taurus, в отличие от этих британо-французских ракет, имеет более эффективный реактивный двигатель ТРД Williams International P8300-15. Благодаря этому ракета способна лететь на расстояние более 500 километров. Однако точная дистанция полета ракеты засекречена.

Также Taurus имеет удвоенную боевую часть, предназначенную для пробития укреплений:

"Когда эта ракета попадает в какую-то бетонную цель, бункер или укрепления, то происходит первый взрыв, который пробивает отверстие в этом бетонном укреплении, а вторая часть боеголовки залетает внутрь и взрывается. Это делает ее эффективной против бункеров, мостов или арсеналов", — рассказал эксперт.

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По подсчетам эксперта, 50 переданных ракет смогут поразить 10–15 важных целей. Наиболее вероятными целями для них будут командные пункты, узлы связи, заводы по производству оружия, склады топлива, боеприпасов.

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, что возможное предоставление этих ракет откроет возможности украинским Силам обороны поражать стратегические объекты в европейской части РФ:

"Это открывает для нас определенные возможности по переносу войны на территорию врага. В частности это способствует разрушению логистики противника, что снизит способность российской армии доставлять на фронт топливо и боеприпасы", — подчеркнул эксперт.

В частности, это касается и уничтожения предприятия по производству радиоэлектроники, что затрудняет производство крылатых и баллистических ракет, что заставляет Россию снова искать платы и компоненты.

Напомним, что ГУР сообщило о появлении новой российской ракеты S8000 "Бандероль", которую запускают с дронов. Фокус выяснил, чем она опасна, какие имеет характеристики и способна ли ее сбивать украинская ПВО.