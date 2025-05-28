Taurus не буде: Німеччина дасть Україні гроші на створення ракет на 2500 км, — Bild

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не скаже президенту України Володимиру Зеленському про надання далекобійних ракет Taurus для ударів вглиб Російської Федерації. Натомість Мерц розшукає ще один комплекс протиповітряної оборони, а українцям пообіцяють дати грошей на розробку власної далекобійної ракети.

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Про проблеми з ракетами для України написало медіа Bild.

Журналісти поспілкувались з анонімними джерелами щодо шансів на надання ракет Taurus. Інсайдери заявили, що "питання Т табуйоване". Після цього Bild уточнив, що жодної німецької далекобійної ракети Україна не отримає. Водночас у Мерца є ще одна можливість підтримати українців, ідеться у статті. Медіа написало, що Німеччина надасть гроші на розробку українських засобів ураження, які летітимуть уп'ятеро далі, ніж Taurus.

"За інформацією BILD, уряд Німеччини планує надати українській збройовій промисловості мільйони євро для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2500 кілометрів", — ідеться у статті.

Втім, Німеччина все ж надасть якусь допомогу під час візиту Зеленського, написало медіа. Вказується, що Мерц знайде в Європі ще одну систему ППО IRIS-T та пошукає можливість надати систему "Марс-2" (і ракети) з дальністю 85 км (і системами наведення GPS, яким РФ навчилась протидіяти).

Видання нагадало, що Україна займається розробкою далекобійних засобів ураження, сховавши цехи на відстані понад 400 км від лінії фронту. Також додали, що кожен куточок країни — у межах досяжності для російських повітряних ударів.

Зауважмо, що американська ракета морського базування BGM-109 Tomahawk, яка летить на відстань 1 600–2 500 км, розроблялась близько 10 років (1972–1983 роки). Тим часом Україна дійсно працює над створення власних далекобійних засобів ураження: наприклад, є ракета "Нептун", яка може дістати на 1 000 км.

Ракети для України — деталі

Фокус писав про суперечку щодо далекобійних ударів по РФ, яка виникла після виступу Мерца на німецькому медіафорумі. Канцлер заявив про дозвіл на далекобійні удари, а представники коаліції з цим не погодились, ідеться у статті Politico. Тим часом на порталі Defense Express дослідили два аспекти далекобійної зброї, яку мають західні партнери України і якою ЗСУ можуть вдарити вглиб російської території, якщо матимуть дозвіл та ракети.

Перший аспект — які взагалі далекобійні ракети є у країн Європи, скільки їх та як далеко вони дістають. З'ясувалось, що кращий арсенал європейців летить максиму на 500 км, якщо його поставити на кордоні ЄС або з кордонів України. Ракети можуть вдарити по цілях у районі Москви, але не дістають навіть до Уральських гір. Єдині ракети, які летять на 1000-2000 км — це "Томагавки" на базах США, але Білий дім планує згорнути військову присутність в Європі.

Другий аспект — скільки далекобійних ракет на сьогодні має Україна. З'ясувалось, що ATACMS — 40 комплектів, а британсько-французьких ракет Storm Shadow/SCALP — невідома кількість. Крім того, Європа може на рік виробляти близько сотні крилатих ракет з дальністю до 300 км, а німецькі Taurus вимагають ремонту, не надаються і не випускаються нові.

Нагадуємо, 26 травня Фокус розповів про можливості далекобійної ракети Taurus, яку вже три роки обіцяють Україні.