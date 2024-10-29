Скільки коштує Tomahawk: чи може Україна купити ракети, якщо США їх не постачають, — Defense Express

Ракети Tomahawk із дальністю 1600 км США експортують в інші країни. Крім ціни, є ще одна перешкода: їх постачають не всім.

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Неядерне стратегічне стримування, закріплене в "плані Перемоги" президента Володимира Зеленського, передбачає розміщення в Україні крилатих ракет Tomahawk. Про це пише Defense Express.

Водночас західні ЗМІ писали, що така ідея в США не знайшла широкої підтримки. Вашингтон не постачає ці ракети у вигляді допомоги, але Tomahawk все ж ідуть на експорт, нещодавнім їхнім покупцем стала Японія.

18 січня 2024 року Міноборони Японії повідомило про підписання угоди зі США на закупівлю 400 ракет Tomahawk і 14 систем управління цим озброєнням. З них 200 одиниць — у найсучаснішій версії Block V, а інші — у попередній Block IV. В обох дальність становить до 1600 км, вони призначені для кораблів.

Вартість контракту — 1,7 млрд доларів. Одна ракета Tomahawk у межах комплексної угоди коштувала 4,25 млн доларів. Токіо зміг отримати їх за прийнятною для себе ціною, термін реалізації постачання — до жовтня 2027 року.

Україні для неядерного стратегічного стримування РФ необхідно 1000 ракет Tomahawk (з 450 кг бойової ваги), проте слід витратити 4,25 млрд доларів. До цієї суми також слід додати вартість наземних пускових установок Typhon. Одна така установка може запускати 4 ракети, 125 забезпечать до двох залпів по 500 ракет. Але зараз Typhon не експортується, а його вартість оцінити складно.

У межах угоди передбачено також обслуговування цих ракет. Однак, окрім вартості, є ще один стримувальний фактор. Ракети Tomahawk продають, але не всім, зазначають аналітики. За весь час існування з 1983 року єдиним їхнім оператором, окрім США, була Велика Британія.

У 2023 році тільки дві країни отримали дозвіл на закупівлю — Японія та Австралія.

Про прагнення придбати ці ракети за будь-які гроші заявляли в Нідерландах, але поки що на це навіть немає дозволу. Іншими словами, ситуація з цією зброєю дещо складніша, просто заплатити за прейскурантом — недостатньо.

Тому однією з небагатьох альтернатив видається розробка власної далекобійної крилатої ракети, або участь у спільному проєкті. Останній варіант для країн Європи — це Land Cruise Missile від MDBA, розробку та колективне озброєння якої ініціювала Німеччина.

Нагадаємо, що експерти розповіли про обстріли 26-29 жовтня, під час яких використовували термобаричні заряди та новітній блок "Комета.

Також повідомлялося, що американська субмарина Georgia атакувала військові об'єкти хуситів ударом "Томагавка".