Сколько стоит Tomahawk: может ли Украина купить ракеты, если США их не поставляют, — Defense Express

Ракеты Tomahawk с дальностью 1600 км США экспортируют в другие страны. Помимо цены, есть еще одна преграда: их поставляют не всем.

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Неядерное стратегическое сдерживание, закрепленное в "плане Победы" президента Владимира Зеленского, предполагает размещение в Украине крылатых ракет Tomahawk. Об этом пишет Defense Express.

Вместе с тем западные СМИ писали, что такая идея в США не нашла широкой поддержки. Вашингтон не поставляет эти ракеты в виде помощи, но Tomahawk все же идут на экспорт, недавним их покупателем стала Япония.

18 января 2024 года Минобороны Японии сообщило о подписании соглашения с США на закупку 400 ракет Tomahawk и 14 систем управления этим вооружением. Из них 200 единиц — в самой современной версии Block V, а другие — ьв предыдущей Block IV. У обеих дальность до 1600 км, они предназначены для кораблей.

Стоимость контракта — 1,7 млрд долларов. Одна ракета Tomahawk в рамках комплексного соглашения стоила 4,25 млн долларов. Токио смог получить их по приемлемой для себя цене, срок реализации поставок — до октября 2027 года.

Украине для неядерного стратегического сдерживания РФ необходимо 1000 ракет Tomahawk (с 450 кг боевого веса), при этом нужно потратить 4,25 млрд долларов. К этой сумме также следует добавить стоимость наземных пусковых установок Typhon. Одна такая установка может запускать 4 ракеты, 125 обеспечат до двух залпов по 500 ракет в каждом. Но сейчас Typhon не экспортируется, а его стоимость оценить сложно.

В рамках соглашения предусмотрено также обслуживание этих ракет. Однако, помимо стоимости, есть еще один сдерживающий фактор. Ракеты Tomahawk продаются, но не для всех, отмечают аналитики. За все время существования с 1983 года единственным их оператором, помимо США, была Великобритания.

В 2023 году только две страны получили разрешение на закупку — Япония и Австралия.

О стремлении приобрести эти ракеты за любые деньги заявляли в Нидерландах, но пока на это даже нет разрешения. Другими словами, ситуация с этим оружием несколько сложнее, просто заплатить по прейскуранту недостаточно.

Поэтому одной из немногих альтернатив представляется разработка собственной дальнобойной крылатой ракеты, или участие в совместном проекте. Последний вариант для стран Европы — это Land Cruise Missile от MDBA, разработку и коллективное вооружение которой инициировала Германия.

Напомним, что эксперты рассказали об обстрелах 26-29 октября, в ходе которых использовались термобарические заряды и новейший блок "Комета.

Также сообщалось, что американская субмарина Georgia атаковала военные объекты хуситов ударом "Томагавка".