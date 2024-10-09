Удар "Томагавком": американская субмарина Georgia атаковала военные объекты хуситов (видео)

Удар был нанесен высокоточной крылатая ракетой большой дальности BGM-109 Tomahawk, которая оснащена боеголовкой массой 450 кг.

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Подводная лодка ВМС США с управляемыми ракетами USS Georgia нанесла удары по объектам группировки хуситов в Йемене. По данным американских официальных лиц, удары были нацелены на уничтожение военной инфраструктуры, включая базы и оружие, используемые поддерживаемой Ираном группировкой. Об этом сообщает "Голос Америки".

В интернете появилось видео, на котором крылатая ракета BGM-109 Tomahawk наносит удар по объектам инфраструктуры в районе Ходейды, являющейся оплотом хутистов из группировки "Ансар Аллах". Трехсекундный ролик демонстрирует приближение ракеты и мощный взрыв, вызванный ее попаданием.

Комментарии Пентагона

Официальные представители Пентагона отметили, что удары направлены на "защиту свободы судоходства" в Красном море и Аденском заливе, где нападения хуситов создают серьезные угрозы для международного коммерческого судоходства.

Подводная лодка USS Georgia, способная нести до 150 крылатых "Томагавков", была направлена в регион в сентябре 2024 года. По словам министра обороны США Ллойда Остина, который в августе объявил о развертывании подводной лодки USS Georgia на Ближнем Востоке, этот шаг направлен на демонстрацию военной поддержки региональным союзникам США и сдерживание возможных угроз в условиях нарастающей напряженности. При этом решение было принято на фоне усиления напряженности между Израилем и поддерживаемыми Ираном группировками.

Реакция Йемена

Представители хуситов выразили осуждение по поводу развертывания USS Georgia и заявили, что любые дальнейшие военные действия со стороны США будут рассматриваться как агрессия.

Пресс-секретарь хуситов Мохаммед Абдусалам заявил, что присутствие американских сил способствует дестабилизации региона, и призвал к международному диалогу для предотвращения эскалации конфликта.

"Это представляет собой очередную попытку США оказать свое влияние в регионе посредством угроз и военного присутствия, что только усилит нестабильность. Если силы США продолжат нарушать наше воздушное и морское пространство, мы ответим", — сказал Абдусалам.

Важно

Китай отказался сотрудничать с США и противостоять атакам йеменских хуситов

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы атаковали британский танкер Cordelia Moon. В ходе нападения были применены восемь баллистических ракет, беспилотник и безэкипажный катер.