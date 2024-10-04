Китай отказался сотрудничать с США и противостоять атакам йеменских хуситов

Вместо этого КНР, у которой есть военная база в Джибути, начала договариваться с террористами, которые атакуют корабли в Красном море.

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Китай "отверг призывы США к сотрудничеству в урегулировании кризиса с хуситами в Йемене" и поощрял хуситов, которых поддерживает Иран, атаковать корабли других стран в Красном море. Об этом в Вашингтоне заявил Курт Кэмпбелл, заместитель госсекретаря, пишет The Times.

Атака йеменских хуситов на британский корабль Cordelia Moon

Китай отклонил призывы Соединенных Штатов предпринять совместные международные действия против нападений хуситов на международное судоходство, сообщил высокопоставленный американский дипломат, заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.

Он сообщил, что ответ Пекина, имеющего военно-морскую базу в Джибути, расположенной через Баб-эль-Мандебский пролив от Йемена, был "крайне бесполезным" и вызвал сомнения в его приверженности глобальному сотрудничеству.

Когда в конце прошлого года поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене начали ракетные атаки на западные суда, это вызвало кризис в международном судоходстве, который затронул и Китай в том числе.

До атак около 99 процентов контейнеровозов, курсирующих между Европой и Китаем, проходили через Суэцкий канал и Красное море. В течение нескольких недель половина из них была вынуждена вместо этого отправляться в обход африканского континента и мыс Доброй Надежды в Южной Африке, что значительно увеличило продолжительность и стоимость транспортировки товаров.

Вертолет хуситов пролетает над грузовым судном Galaxy Leader в ноябре прошлого года Фото: Скриншот

"Сразу после того, как хуситы начали атаковать судоходство через Красное море, мы обратились к китайским партнерам с просьбой поработать с нами… пытаясь защитить это судоходство, используя их эскадру в Джибути так, как они делали это в 1990-х годах вместе с нами для борьбы с пиратством. Мы думали, что есть реальный шанс, что Китай скажет "да", потому что судоходство, которое пострадало, было так тесно связано и с деятельностью КНР", — сказал Кэмпбелл, но признался, что получил разочаровывающий ответ.

"Мы поняли, что китайцы пытались сделать вместо того, чтобы присоединиться к какому-либо международному военно-морскому консорциуму: они напрямую пытались связаться с хуситами, чтобы сказать им: "Послушайте, это наши корабли, а это не наши корабли — так что нацельтесь на них", — рассказал дипломат, отметив, что такой подход вызвал в Вашингтоне опасения.

Иранская энергетика находится под санкциями многих стран, а 90 процентов ее нефти продается в Китай. Это потенциально дает Пекину дипломатическое влияние на Тегеран, который в свою очередь спонсирует хуситов, борющихся за свержение правительства Йемена.

Китай поддерживает хорошие отношения с многочисленными правительствами стран Ближнего Востока, включая Израиль, в технологическом секторе которого он является инвестором. В прошлом году он продемонстрировал свое влияние, выступив посредником в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

Однако рассказ Кэмпбелла свидетельствует о том, что председатель Си Цзиньпин принял решение держаться в стороне от международного сотрудничества в регионе, возможно, полагая, что стратегическая трясина, в которой увязли США и их союзники, сделает их менее способными сдерживать китайские амбиции в Азии.

Атака йеменских хуситов на корабль Cordelia Moon Фото: Скриншот

Напомним, только сегодня, 4 октября, йеменские хуситы снова атаковали корабль в Красном море: британский нефтяной танкер Cordelia Moon. В соцсетях появилось видео масштабного взрыва на борту.