Китай відмовився співпрацювати зі США і протистояти атакам єменських хуситів

Натомість КНР, яка має військову базу в Джибуті, почала домовлятися з терористами, які атакують кораблі в Червоному морі.

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Китай "відкинув заклики США до співпраці у врегулюванні кризи з хуситами в Ємені" і заохочував хуситів, яких підтримує Іран, атакувати кораблі інших країн у Червоному морі. Про це у Вашингтоні заявив Курт Кемпбелл, заступник держсекретаря, пише The Times.

Атака єменських хуситів на британський корабель Cordelia Moon

Китай відхилив заклики Сполучених Штатів вжити спільних міжнародних дій проти нападів хуситів на міжнародне судноплавство, повідомив високопоставлений американський дипломат, заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.

Він повідомив, що відповідь Пекіна, який має військово-морську базу в Джибуті, розташованій через Баб-ель-Мандебську протоку від Ємену, була "вкрай марною" і викликала сумніви в його прихильності до глобальної співпраці.

Коли наприкінці минулого року підтримувані Іраном хусити в Ємені почали ракетні атаки на західні судна, це спричинило кризу в міжнародному судноплавстві, що зачепила, зокрема, і Китай.

До атак приблизно 99 відсотків контейнеровозів, що курсують між Європою і Китаєм, проходили через Суецький канал і Червоне море. Протягом кількох тижнів половина з них була змушена натомість вирушати в обхід африканського континенту та мису Доброї Надії в Південній Африці, що значно збільшило тривалість і вартість транспортування товарів.

Вертоліт хуситів пролітає над вантажним судном Galaxy Leader у листопаді минулого року Фото: Скриншот

"Одразу після того, як хусити почали атакувати судноплавство через Червоне море, ми звернулися до китайських партнерів із проханням попрацювати з нами... намагаючись захистити це судноплавство, використовуючи їхню ескадру в Джибуті так, як вони робили це в 1990-х роках разом із нами для боротьби з піратством. Ми думали, що є реальний шанс, що Китай скаже "так", тому що судноплавство, яке постраждало, було так тісно пов'язане і з діяльністю КНР", — сказав Кемпбелл, але зізнався, що отримав відповідь, що розчаровує.

"Ми зрозуміли, що китайці намагалися зробити замість того, щоб приєднатися до будь-якого міжнародного військово-морського консорціуму: вони безпосередньо намагалися зв'язатися з хуситами, щоб сказати їм: "Послухайте, це наші кораблі, а це не наші кораблі, тож націльтеся на них", — розповів дипломат, зазначивши, що такий підхід викликав у Вашингтоні побоювання.

Іранська енергетика перебуває під санкціями багатьох країн, а 90 відсотків її нафти продається в Китай. Це потенційно дає Пекіну дипломатичний вплив на Тегеран, який своєю чергою спонсорує хуситів, що борються за повалення уряду Ємену.

Китай підтримує добрі стосунки з численними урядами країн Близького Сходу, включно з Ізраїлем, у технологічному секторі якого він є інвестором. Минулого року він продемонстрував свій вплив, виступивши посередником у відновленні відносин між Іраном і Саудівською Аравією.

Однак розповідь Кемпбелла свідчить про те, що голова Сі Цзіньпін ухвалив рішення триматися осторонь від міжнародного співробітництва в регіоні, можливо, вважаючи, що стратегічна трясовина, в якій загрузли США та їхні союзники, зробить їх менш здатними стримувати китайські амбіції в Азії.

Атака єменських хуситів на корабель Cordelia Moon Фото: Скриншот

Нагадаємо, тільки сьогодні, 4 жовтня, єменські хусити знову атакували корабель у Червоному морі: британський нафтовий танкер Cordelia Moon. У соцмережах з'явилося відео масштабного вибуху на борту.