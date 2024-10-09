Удар "Томагавком": американська субмарина Georgia атакувала військові об'єкти хуситів (відео)

Удар було завдано високоточною крилатою ракетою великої дальності BGM-109 Tomahawk, яка оснащена боєголовкою масою 450 кг.

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Підводний човен ВМС США з керованими ракетами USS Georgia завдав ударів по об'єктах угруповання хуситів у Ємені. За даними американських офіційних осіб, удари були націлені на знищення військової інфраструктури, включно з базами і зброєю, які використовує підтримуване Іраном угруповання. Про це повідомляє "Голос Америки".

В інтернеті з'явилося відео, на якому крилата ракета BGM-109 Tomahawk завдає удару по об'єктах інфраструктури в районі Ходейди, що є оплотом хутистів з угруповання "Ансар Аллах". Трисекундний ролик демонструє наближення ракети та потужний вибух, спричинений її влучанням.

Коментарі Пентагона

Офіційні представники Пентагона зазначили, що удари спрямовані на "захист свободи судноплавства" в Червоному морі та Аденській затоці, де напади хуситів створюють серйозні загрози для міжнародного комерційного судноплавства.

Підводний човен USS Georgia, здатний нести до 150 крилатих "Томагавків", було направлено в регіон у вересні 2024 року. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, який в серпні оголосив про розгортання підводного човна USS Georgia на Близькому Сході, цей крок спрямований на демонстрацію військової підтримки регіональних союзників США і стримування можливих загроз в умовах наростаючої напруженості. Водночас рішення було ухвалено на тлі посилення напруженості між Ізраїлем і підтримуваними Іраном угрупованнями.

Реакція Ємену

Представники хуситів висловили засудження з приводу розгортання USS Georgia і заявили, що будь-які подальші військові дії з боку США розглядатимуться як агресія.

Прессекретар хуситів Мохаммед Абдусалам заявив, що присутність американських сил сприяє дестабілізації регіону, і закликав до міжнародного діалогу для запобігання ескалації конфлікту.

"Це є черговою спробою США чинити свій вплив у регіоні за допомогою погроз і військової присутності, що тільки посилить нестабільність. Якщо сили США продовжать порушувати наш повітряний і морський простір, ми відповімо", — сказав Абдусалам.

Важливо

Китай відмовився співпрацювати зі США і протистояти атакам єменських хуситів

Раніше повідомлялося, що єменські хусити атакували британський танкер Cordelia Moon. Під час нападу було застосовано вісім балістичних ракет, безпілотник і безекіпажний катер.