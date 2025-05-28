Taurus не будет: Германия даст Украине деньги на создание ракет на 2500 км, — Bild

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не скажет президенту Украины Владимиру Зеленскому о предоставлении дальнобойных ракет Taurus для ударов вглубь Российской Федерации. Вместо этого Мерц разыщет еще один комплекс противовоздушной обороны, а украинцам пообещают дать денег на разработку собственной дальнобойной ракеты.

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О проблемах с ракетами для Украины написало медиа Bild.

Журналисты пообщались с анонимными источниками относительно шансов на предоставление ракет Taurus. Инсайдеры заявили, что "вопрос Т табуирован". После этого Bild уточнил, что ни одной немецкой дальнобойной ракеты Украина не получит. При этом у Мерца есть еще одна возможность поддержать украинцев, говорится в статье. Медиа написало, что Германия предоставит деньги на разработку украинских средств поражения, которые будут лететь в пять раз дальше, чем Taurus.

"По информации BILD, правительство Германии планирует предоставить украинской оружейной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и серийного производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров", — говорится в статье.

Впрочем, Германия все же окажет какую-то помощь во время визита Зеленского, написало медиа. Указывается, что Мерц найдет в Европе еще одну систему ПВО IRIS-T. Также поищут возможность предоставить систему "Марс-2" (и ракеты) с дальностью 85 км (и системами наведения GPS, которым РФ научилась противодействовать).

Издание напомнило, что Украина занимается разработкой дальнобойных средств поражения, спрятав цеха на расстоянии более 400 км от линии фронта. Также добавили, что каждый уголок страны — в пределах досягаемости для российских воздушных ударов.

Заметим, что американская ракета морского базирования BGM-109 Tomahawk, которая летит на расстояние 1 600-2 500 км, разрабатывалась около 10 лет (1972-1983 годы). Между тем Украина действительно работает над созданием собственных дальнобойных средств поражения: например, есть ракета "Нептун", которая может достать на 1 000 км.

Ракеты для Украины — детали

Фокус писал о споре относительно дальнобойных ударов по РФ, который возник после выступления Мерца на немецком медиафоруме. Канцлер заявил о разрешении на дальнобойные удары, а представители коалиции с этим не согласились, говорится в статье Politico. Между тем на портале Defense Express исследовали два аспекта дальнобойного оружия, которое имеют западные партнеры Украины и которым ВСУ могут ударить вглубь российской территории, если будут иметь разрешение и ракеты.

Первый аспект — какие вообще дальнобойные ракеты есть у стран Европы, сколько их и как далеко они достают. Выяснилось, что лучший арсенал европейцев летит максимум на 500 км, если его поставить на границе ЕС или с границ Украины. Ракеты могут ударить по целям в районе Москвы, но не достают даже до Уральских гор. Единственные ракеты, которые летят на 1000-2000 км — это "Томагавки" на базах США, но Белый дом планирует свернуть военное присутствие в Европе.

Второй аспект — сколько дальнобойных ракет на сегодня имеет Украина. Выяснилось, что ATACMS — 40 комплектов, а британско-французских ракет Storm Shadow/SCALP — неизвестное количество. Кроме того, Европа может в год производить около сотни крылатых ракет с дальностью до 300 км, а немецкие Taurus требуют ремонта, не предоставляются и не выпускаются новые.

Напоминаем, 26 мая Фокус рассказал о возможностях дальнобойной ракеты Taurus, которую уже три года обещают Украине.