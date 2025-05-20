Европа планирует получить 4 тысячи ракет: какая часть доберется до Москвы, — аналитики (инфографика)

ВПК стран Европы должен изготовить 4 200 ракет разных типов для защиты от России. Франция может закрыть вопрос с ракетами морского базирования, Франция вместе с Британией — с ракетами воздушного базирования. Проблема заключается в том, что только вместе с ракетами США они достанут до Москвы, написали аналитики.

Related video

Анализ ракетного потенциала Европы провели на портале Defense Express.

На портале рассказали об отчете Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованном 15 мая 2025 года. В отчете говорится о Европе, которой понадобится 1 трлн долл. чтобы наладить оборону после того, как США уйдут. Из этой суммы треть, то есть 344 млрд долл., должна пойти на производство и закупку вооружения. В перечне — 400 истребителей, 600 танков, 200 САУ, 100 РСЗО и тому подобное. Среди прочего, речь идет о 4 200 крылатых ракет, написало DE. Из них 3 тыс. — ракеты воздушного базирования, 1 200 — морского базирования. Суммарная стоимость ракет — около 12 млрд долл. Аналитики объяснили, что для Европы не проблема найти средства для налаживания обороны. Проблема заключается в том, что европейская промышленность получит вызовы, с которыми сложно справиться, а обновленные арсеналы Европы не достанут до Москвы, говорится в статье.

Ракеты Европы — детали

На Defense Express описали производственные мощности Европы и объяснили, в чем заключается проблема. Аналитики привели два основных аргумента.

Во-первых, промышленность будет иметь проблемы с изготовлением 4 200 крылатых ракет в сжатые сроки:

ракеты морского базирования — Франция способна изготовить 200 ракет MdCN, то есть шестую часть от необходимых 1 200 ед. В статье не указано, за какой период [вероятно, за год];

ракеты воздушного базирования — Франция и Великобритания, обладательницы крылатых Scalp-EG/Storm Shadow, за все время существования этого вида оружия изготовили 3 тыс. боеголовок. Заметим, на портале missilethreat указано, что производство запустили в 2003 году, то есть в год — около 143. А нужно, как указано в отчете IISS, 3 тыс.

Во-вторых, на DE опубликовали карту с дальностью поражения ракет, которые надеется иметь Европа. При этом аналитики отметили, что европейцы, похоже, все еще полагают на дальнобойные ракеты США. Например, IISS считает, что в 2026 году в Германии будет базироваться комплекс Typhon, который запускает Tomahawk. Карта наглядно демонстрирует, что Европа не может доставать вглубь российской территории, если придется давать отпор. JASSM, Taurus, Storm Shadow, MdCN едва достают до Московской области, если их установить на границе Польши. Единственное, что "покрывает" Москву — американские Tomahawk, подчеркнули аналитики.

Ракеты Европы — дальность средств поражения, которые есть у европейцев Фото: The International Institute for Strategic Studies

"Это ставит вопрос не только о том, сможет ли Европа создать необходимой мощности ракетный арсенал, но также — сможет ли извлечь из этого нужный стратегический эффект", — подытоживается в статье Defense Express.

Отметим, в апреле Фокус проанализировал возможности ракет Taurus, которые Германия, вероятно, предоставит Украине. Ракета имеет боевую часть весом 600 кг и летит на расстояние до 500 км. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что этими средствами поражения ВСУ будет бить по мостам, военным базам, командным пунктам ВС РФ. Впрочем это существенно не изменит ситуацию на фронте, но россиянам будет труднее воевать.

Напоминаем, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, при каких условии он может раскрыть"ядерный зонтик" над странами Европы.