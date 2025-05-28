"Нам доведеться бити по Берліну": пропагандистка Симоньян злякалася німецьких ракет Taurus

Головред RT Маргарита Симоньян заявила, що ймовірність ударів по столиці Німеччини обговорюється в "московських кабінетах". Але не уточнила, чим саме Кремль бомбитиме Берлін.

Related video

Про це Симоньян написала у своєму Telegram-каналі.

Головред пропагандистського росЗМІ RT (Russia Today) Маргарита Симоньян припустила, що ЗС РФ можуть завдати удару по Берліну, якщо Україні передадуть німецькі ракети Taurus, і німецькі фахівці почнуть допомагати ЗСУ їх застосовувати по території РФ.

Пост Маргарити Симоньян Фото: скриншот

Симоньян пояснила, що українці не можуть самостійно обслужити і ввести польотне завдання для далекобійних ракет Taurus, тож їхнє застосування означатиме, що удари по Москві завдадуть німецькі військові німецькою зброєю.

За її словами, якщо це станеться, "то нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну". І нібито це вже обговорюється в "московських кабінетах".

В уряді канцлера Німеччини Фрідріха Мерца не відкидають можливість передачі Україні ракет Taurus. Але Берлін не хоче це питання обговорювати публічно.

Далекобійні ракети Taurus Фото: MBDA Deutchland

Про це говорив голова адміністрації канцлера Німеччини Торстен Фрей.

"Ми уважно розглянемо, що необхідно для того, щоб мати змогу ефективно підтримувати Україну", — сказав Фрей, а коли його запитали саме про ракети Taurus, він відповів: "Кожній зброї свій час і згідно з відповідними військовими викликами".

Інсайдери заявили, що "питання Т табуйоване". Але німецький таблоїд Bild уточнив, що жодної німецької далекобійної ракети Україна не отримає. При цьому Німеччина нібито надасть гроші на розробку українських засобів ураження, які летітимуть у п'ять разів далі, ніж Taurus.

А німецький ультралівий політик Сара Вагенкнехт закликала провести референдум про заборону поставок далекобійних ракет Taurus для України. Вона заявила, що удари німецькою зброєю по території РФ означатимуть оголошення війни Кремлю.

Нагадаємо, Фокус розповідав про можливості далекобійної ракети Taurus, яку вже три роки обіцяють Україні.