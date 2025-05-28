Мерц об отправке Taurus для ВСУ: Украина будет сама производить ракеты (видео)

Украина и Германия подпишут меморандум о закупках дальнобойных систем поражения. Ракеты будут производить в двух странах.

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ВСУ должны себя защищать и наносить удары по территории РФ, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Лидеры Украины и Германии договорились продолжить военную поддержку Украины

"Мы хотим иметь совместное производство и будем это поддерживать. Речь о промышленных объемах", — подчеркнул Мерц.

Немецкий канцлер прямо не ответил на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus. Зеленский добавил, что уже существуют проекты по дальнобойному вооружению, но немецкие деньги позволят их масштабировать.

Лидеры стран договорились продолжить военную поддержку Украины, в частности финансировании работы Starlink в Украине.

Мерц подчеркнул, что ограничений для использования дальнобойного оружия у ВСУ не будет. Украина сможет в полном объеме защищаться и бить по военным объектам врага. Однако детали договоренностей не будут оглашать публично, добавил канцлер.

Немецкий таблоид Bild до заявлений канцлера писал о табу насчет поставок ракет Taurus. Киев не получит ни одной немецкой дальнобойной ракеты, отмечали источники издания.

Дальнобойные ракеты для ВСУ: в РФ заявили об эскалации и ударе по Берлину

В Кремле считают заявления Фридриха Мерца о дальнобойных ракетах для Украины "дальнейшим провоцированием войны" и явной эскалацией.

"Это не что иное, как попытки заставить украинцев воевать дальше. Это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Германия демонстрирует "очень опасную тенденцию и безответственную позицию". Главред канала RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждают ответы на удары немецким оружием по РФ.

"Нам ничего не остается, кроме как бить по Берлину", — отметила она.

Напомним, генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер считает, что крылатые ракеты Taurus существенно не повлияют на ход войны в Украине.

Фокус также описывал боевые возможности дальнобойных ракет Taurus. Немецкое вооружение имеет несколько модификаций.