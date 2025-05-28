Мерц про відправлення Taurus для ЗСУ: Україна буде сама виробляти ракети (відео)

Україна і Німеччина підпишуть меморандум про закупівлі далекобійних систем ураження. Ракети вироблятимуть у двох країнах.

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ЗСУ мають себе захищати і завдавати ударів по території РФ, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Лідери України та Німеччини домовилися продовжити військову підтримку України

"Ми хочемо мати спільне виробництво і будемо це підтримувати. Мова про промислові обсяги", — наголосив Мерц.

Німецький канцлер прямо не відповів на запитання про надання Україні далекобійних ракет Taurus. Зеленський додав, що вже існують проєкти з далекобійного озброєння, але німецькі гроші дозволять їх масштабувати.

Лідери країн домовилися продовжити військову підтримку України, зокрема фінансування роботи Starlink в Україні.

Мерц підкреслив, що обмежень для використання далекобійної зброї у ЗСУ не буде. Україна зможе в повному обсязі захищатися і бити по військових об'єктах ворога. Однак деталі домовленостей не будуть оголошувати публічно, додав канцлер.

Німецький таблоїд Bild до заяв канцлера писав про табу щодо поставок ракет Taurus. Київ не отримає жодної німецької далекобійної ракети, зазначали джерела видання.

Далекобійні ракети для ЗСУ: у РФ заявили про ескалацію та удар по Берліну

У Кремлі вважають заяви Фрідріха Мерца про далекобійні ракети для України "подальшим провокуванням війни" і явною ескалацією.

"Це не що інше, як спроби змусити українців воювати далі. Це не що інше, як перешкоджання спробам вийти на траєкторію мирного процесу", — заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За його словами, Німеччина демонструє "дуже небезпечну тенденцію і безвідповідальну позицію". Головред каналу RT Маргарита Симоньян заявила, що в московських кабінетах обговорюють відповіді на удари німецькою зброєю по РФ.

"Нам нічого не залишається, окрім як бити по Берліну", — зазначила вона.

Нагадаємо, генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер вважає, що крилаті ракети Taurus істотно не вплинуть на перебіг війни в Україні.

Фокус також описував бойові можливості далекобійних ракет Taurus. Німецьке озброєння має кілька модифікацій.