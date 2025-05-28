Системи ППО IRIS-T і ракети вироблятимуть в Україні: Німеччина оголосила новий пакет допомоги

Новий пакет військової допомоги Україні від Німеччини оцінюють у 5 млрд євро. У рамках угоди підписано контракт із компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них.

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Це стало результатом зустрічей міністрів оборони України та Німеччини Рустема Умерова і Бориса Пісторіуса, повідомили в Міноборони України.

"Підписали лист про намір, за яким Німеччина профінансує закупівлю українських далекобійних засобів на сотні мільйонів євро", — розповів Умеров.

Домовленість із Німеччиною — це пряме посилення українського оборонного комплексу та Сил оборони, додав він.

Крім цього, підписано контракт із компанією Diehl Defence на виробництво систем IRIS-T і ракет до них на загальну суму 2,2 мільярда євро.

Німецьке міністерство оборони уточнює, що Німеччина підтримала Україну через потужні російські авіаудари. Міністри оборони підписали декларацію про фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні.

"Німеччина реалізує свій план щодо прямих інвестицій в українське виробництво. Уже цього року може бути вироблено значну кількість далекобійної зброї", — розповіли в міністерстві.

Перша із зазначених систем може з'явитися у ЗСУ через кілька тижнів. За відомостями чиновників, Умеров і оборонна компанія Diehl підписали контракт на постачання систем протиповітряної оборони і боєприпасів до них.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про спільне виробництво в Україні далекобійних систем ураження. Використання нової зброї не будуть обмежувати.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян говорила, що в "московських кабінетах" обговорюють удари по Берліну, якщо Україна отримає далекобійні ракети.