Новый ЗРК с ракетами Р-73: ГУР показало работу по реактивному дрону ВС РФ (видео)

Новейший реактивный дрон армии России уничтожен ракетным комплексом с ракетами Р-73. ЗРК разработали специалисты военной разведки Украины.

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Кадры работы показало Главное управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

На видео можно посмотреть, как ракета Р-73 быстро летит к цели и поражает ее. Далее БПЛА падает в Черное море, вероятно, это был реактивный беспилотник "Дань-М".

Украинские военные эксперты отмечали, что дрон "Дань-М" создавался как мишень для тренировки экипажей сил ПВО, но оккупанты переделали его в ударный дрон. Запускали группу таких аппаратов из Крыма.

По данным ГУР МО, мобильный зенитно-ракетный комплекс работал ночью 29 мая при отражении вражеской атаки на Одесскую область.

Сам комплекс разработан при поддержке иностранных партнеров, а операторов этой системы ПВО обучали сотрудники украинской военной разведки.

Напомним, Германия хочет вложить 400 миллионов евро в закупку ударных БПЛА в Украине. Дальнобойные БПЛА могут заменить ракеты, уверены в Бундесвере.

Ранее стало известно, что Китай прекратил продавать Украине беспилотники Mavic, которые идеально подходят для наблюдения за войсками России.