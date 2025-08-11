ЗС РФ перекидають додаткові сили на дві ділянки фронту на Запоріжжі, — Сили оборони Півдня

Росіяни останні дні масово перекидали танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку на Запорізький напрямок. Помітили не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з боєкомплектом.

Збройні сили Російської Федерації перекидають на Оріхівський і Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області додаткові сили і техніку. Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, противник перекидає ще певні сили і засоби на Запорізькі напрямки: Оріхівський і Гуляйпільський", — поінформував Владислав Волошин.

За інформацією української розвідки, на Запоріжжя окупанти перекидають російських десантників та їхню техніку.

Про перекидання ворожої техніки на Запоріжжя також напередодні повідомляв керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його спостереженнями — кількість техніки, яка перекидалася, найбільша, яка спостерігалася за 2 останні місяці літа.

"Весь вечір і ніч росіяни масово перекидали танки, вантажівки з БК та живою силою, бронетехніку на Запорізький напрямок. Не менш 15 тралів з танками та 10 з іншими видами бронетехніки, понад 30 вантажівок з БК. Плюс — паливозаправники. Найбільше поповнення на Запоріжжя за липень-серпень", — написав він.

За словами Андрющенка, одночасно спостерігався рух техніки з Бердянського напрямку на північ Донецької області. Окупанти перевозили до 15 одиниць танків, БТРів та гармат у складі колони під супроводом військової комендатури та поліції.

"Можемо констатувати, що росіяни значно посилюють Покровський напрямок та несподівано — Запорізький. Порівняно з попередніми тижнями відносного затишшя російська армія прийшла в активних рух переміщення резервів", — зауважив Андрющенко.

Бої на Запорізькому напрямку

2 серпня 2025 року Сили оборони України завдали високоточного удару по зенітному ракетному комплексу С-300 російських окупаційних військ.

1 серпня повідомлялося, що ЗСУ повернули контроль над селом Тернівкою Запорізької області (на північний схід від Гуляйполя) та селом Маліївка Донецької області (південний схід від Великомихайлівки).

31 липня аналітики проєкту DeepState заявили, що начебто ЗС РФ повністю окупували Кам'янське — населений пункт за 22 км від околиць Запоріжжя. Після цього з'явилась заява ОК "Південь", у якому ішлося про те, що на вулицях міста все ще тривають бої.