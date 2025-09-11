"Шли на танк с луками и арбалетами": российские пропагандисты запустили фейк о грузинах в ВСУ

Российские пропагандистские ресурсы не перестают продуцировать информационный шум. На этот раз они опубликовали историю о том, как бойцы ВСУ якобы готовились к бою, имея на вооружении арбалеты и луки.

ВСУ готовили "серьезную операцию", утверждает пропагандистское издание "Аргументы и факты", причем в материале фигурируют именно "грузинские наемники ВСУ". Российское издание пишет, что "диверсионная группа" якобы была обнаружена операторами беспилотника в районе села Орехово в Днепропетровской области. Затем группу, вооруженную луками и арбалетами, уничтожил российский танк Т-72 БЗМ.

Сообщение о "грузинах с арбалетами" (скриншот) Фото: Аргументы и факты

При этом издание ссылается на слова главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова. В то же время тот сам замечает, что луки и арбалеты "не означают, что у ВСУ закончилось огнестрельное оружие", и что таким оружием пользуются и некоторые российские спецназовцы.

Еще Рогов призывает не удивляться — мол, такое вооружение на самом деле может быть очень эффективным на современной войне, "когда надо уничтожить противника на определенном расстоянии, но бесшумно".

