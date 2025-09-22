Збір Арестовича — не "фейк": військові спростували свою ж заяву і підтвердили легітимність допомоги

158-ма окрема механізована бригада повідомила про спростування попередньої інформації щодо нібито фейкового збору коштів, пов’язаного з Олексієм Арестовичем. Після перевірки встановлено, що допомогу справді організовує Громадська організація "РоДоРа", з якою підрозділ співпрацює.

За даними офіційної сторінки бригади у Facebook, після ретельної перевірки було підтверджено, що збір коштів дійсно проводиться Громадською організацією "РоДоРа", а реквізити, які поширив Олексій Арестович, належать саме цій організації. У підрозділі вибачилися перед ГО "РоДоРа" за попереднє непорозуміння.

Публікація 158-ї окремої механізованої бригади у Facebook Фото: Скриншот

Реакція Олексія Арестовича на пост 158-ї бригади

На повідомлення бригади відреагував Олексій Арестович, зазначивши, що він вражений мужністю командування 158-ї бригади, яке здійснило справжній прорив. Він відзначив, що для військових, які на полі бою беззаперечно відважні, але інколи стикаються з обмеженнями через надзвичайні обставини, повідомлення від командування було несподіванкою. Ба більше, Арестович підкреслив, що публічне визнання власної помилки є проявом справжньої сміливості та відваги, без натяків на іронію.

"Щоправда, через обмеженість своїх сил, вибачитися перед якимось "О.Арестовичем" вони не зуміли, але це їм просто не вистачило резервів.Він, до речі, просив передати, що йому не вибачення потрібні, а щоби бійці були з водою", — написав Арестович.

Публікація Олексія Арестовича в Telegram Фото: Скриншот

Роз'яснення щодо збору від ГО "РоДоРа"

Варто зауважити, що на сторінці у Facebook ГО "РоДоРа" опублікували роз’яснення щодо збору для батальйону безпілотних систем в/ч А5002. Організація наголосила, що всі її збори проводяться виключно за офіційними запитами від військових частин.

За повідомленням ГО "РоДоРа", на їхню адресу надійшов офіційний запит на передачу трьох мобільних систем очищення води. Зараз триває збір на одну систему, решта планується поетапно. Інформація про збір публікується на офіційних каналах організації, а реквізити доступні для всіх охочих — від приватних осіб до підприємств та благодійних фондів.

Лист-запит про надання благодійної допомоги Фото: Facebook

Усі кошти, що надходять на особистий рахунок керівника Григорія Мамчура, після завершення збору переводяться на офіційний рахунок ГО "РоДоРа" та підтверджуються банківськими квитанціями. Організація зазначила, що раніше вже успішно передавала мобільні системи водопідготовки: сім систем, з них п’ять для в/ч А3033 НГУ та дві для в/ч А3628 ССО, за підтримки спільноти Олексія Арестовича.

"Ми закликаємо зберігати довіру, перевіряти джерела інформації та об’єднувати зусилля задля спільної мети — підтримки наших захисників. Якщо в/ч А5002 більше не потребує трьох систем очищення води, ми відкриті до отримання офіційного листа-відмови, щоб перенаправити зібрані кошти на потреби інших частин", — йдеться в дописі.

Раніше бригада повідомляла про те, що інформація, опублікована на сторінці Арестовича, нібито про збір коштів для військової частини А5002, є неправдивою. У повідомленні наголошувалося, що підрозділ не співпрацює з Арестовичем і закликалося не перераховувати гроші на ці рахунки, щоб уникнути шахрайства. Також військові радили перевіряти джерела інформації та користуватися критичним мисленням перед будь-яким фінансовим внеском.

