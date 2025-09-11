Під однією парасолькою: Арестовича помітили в компанії Собчак у Лондоні (відео)

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович "засвітився" з російською телеведучою і політикинею Ксенією Собчак у Лондоні. На поширеному в мережі відео вони крокують вулицею в оточенні знімальної групи.

Імовірно, Арестович і Собчак на вулиці столиці Великої Британії знімали інтерв'ю. Telegram-канал "Труха Україна" опублікував надіслане підписником відео 10 вересня.

На ролику ексрадник ОП і росіянка ідуть під однією парасолькою. Перед ними крокують два оператори з камерами, а збоку чоловік тримає освітлення. Арестович і Собчак під час прогулянки про щось спілкувалися, проте тема їхньої розмови невідома.

За словами підписника каналу, відео знято в Лондоні, проте дата на час невідомі. В соцмережах Собчак немає згадок про зустріч з Арестовичем.

Арестович і Собчак гуляли вулицями Лондона.

Раніше Олексій Арестович давав інтерв'ю Ксенії Собчак у червні 2024 року. Тоді він заявив про бажання балотуватися на посаду президента України.

Нагадаємо, 9 вересня Фокус писав, що російська телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал у центрі Парижа. Коли вона знімала інтерв'ю з блогером Сергієм Григор'євим-Апполоновим, до знімальної групи підійшов місцевий житель і висловився щодо війни в Україні. Він зазначив, що розмовляти російською у Європі зараз — це це "не просто мовне питання, а політичний символ".

12 серпня ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович прогнозував результати саміту на Алясці президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа, який пройшов 15 серпня. Він передбачав "розгромну поразку України" та заморожування війни за лінією розмежування.