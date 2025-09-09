"Не треба мені, росіянці, вказувати": Собчак влаштувала скандал у центрі Парижа (відео)

Російська телеведуча потрапила в неприємну історію під час перебування в Парижі. Місцевий чоловік, побачивши її, підійшов та жорстко висловився щодо війни в Україні.

Інцидент стався на одній з вулиць французької столиці та швидко переріс у публічну сварку. Ксенія Собчак знімала інтерв’ю з блогером Сергієм Григор'євим-Апполоновим, коли невідомий перехожий почув їхню російську мову й вирішив втрутитися у розмову.

"Слава Україні! Їдьте туди підтримати свою країну!" — звернувся невідомий чоловік до російської знімальної групи, тим самим створивши напружену атмосферу посеред вулиці.

Позиція француза

Місцевий житель згодом пояснив свою категоричну позицію.

"Важливо нагадувати росіянам про те, що зараз відбувається. Всі знають про ситуацію в Україні, і розмовляти російською в Європі — це не просто мовне питання, а політичний символ", — сказав він.

Телеведуча намагалася відстоювати свою позицію, заявивши про "різноманітність поглядів" на конфлікт.

"Ви проявляєте расизм, роблячи висновки про людину лише через її мову. Не можна виносити категоричні судження просто, тому що ви француз", — зазначила ведуча, намагаючись зберегти обличчя.

Російська телеведуча посварилась з перехожим Фото: Telegram

Реакція Ксенії Собчак

У своєму Telegram-каналі Собчак висловилась гостріше, коментуючи цю ситуацію.

"Ви здивуєтеся, дізнавшись, на скільки мовах я можу ввічливо послати. Тому що не треба мені, росіянці, вказувати пальцем і намагатися грубо провокувати на уславлення того, що я славити не маю наміру. Сама визначу, про що говорити та що підтримувати", — заявила вона.

