У Москві помер свекор Ксенії Собчак, кінокритик Юрій Богомолов

Про смерть батька повідомив чоловік ведучої, режисер Костянтин Богомолов.

Related video

У Москві помер у віці 86 років відомий російський кінокритик та телекритик Юрій Богомолов. Про це повідомив у Facebook його син, театральний режисер Костянтин Богомолов, чоловік Ксенії Собчак.

Юрій Богомолов народився 9 березня 1937 року у Ленінграді. У 1965 році закінчив кінознавчий факультет ВДІКу. Почав друкуватися 1964 року.

Був науковим співробітником Держфільмофонду СРСР, завідувачем відділу теорії та історії у редакції журналу "Мистецтво кіно". З 1971 року – старший науковий співробітник Інституту історії мистецтв.

Був завідувачем відділу культури газети "Известия". Писав статті та колонки у The New Times та журналі "Сноб". Написав кілька книг про кіно та відомих діячів кіно.

У 2009 році він отримав премію "Ніка" за внесок у кінематографічні науки, критику та освіту.

У березні 2014 року підписав листа "Ми з Вами!" КіноСоюзу на підтримку України, висловивши свою незгоду з політикою російської влади у Криму. В Антивоєнній заяві російської інтелігенції було сказано, що події в Криму "загрожують якщо не кровопролиттям, то ганьбою для Росії та бідами для народів двох країн", підписанти зазначали, що не називають себе "діячами" культури чи науки, а просто російськими інтелігентами, які працюють кожен у своїй галузі.

"Ми проти вторгнення на територію іншої держави. Ми проти війни з Україною та ворожнечі зі світовою спільнотою. Ми солідарні з усіма, хто не прогинається і не піддається брехні", — також було сказано в заяві, яку крім Богомолова-старшого підписали музиканти Юрій Шевчук. та Борис Гребенщиков, письменники Григорій Чхартишвілі та Людмила Улицька та багато інших.

У вересні 2020 року Богомолов підписав листа на підтримку протестних акцій у Білорусі.

Нагадаємо, раніше у РФ помер російський письменник Едуард Багіров. Він був довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів 2012 року. 2016 року він балотувався до Держдуми РФ від партії "Патріоти Росії".