Чекав "удару по центрах прийняття рішень" в Україні: в РФ помер пропагандист Едуард Багіров

За версією ЗМІ, останній тиждень пропагандист був у комі – у нього відмовили всі органи. Під час госпіталізації у нього діагностували цироз печінки.

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Відомий російський письменник Едуард Багіров помер у 47 років. Про це написала у Telegram 12 квітня головний редактор пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян.

"Едік Багіров справді помер. Не хотіли повідомляти, поки сім'я в шоці такому, але що вже тут приховаєшся. Поспиш, друже. А ми знаємо, що перечитуватимемо сьогодні і які пригоди згадуватимемо", — зазначила вона.

Джерело з оточення покійного розповіло Telegram-каналу російського блогера Іллі Варламова, що письменник останній тиждень перебував у комі. У нього відмовили усі органи.

Російське медіа Mash додає, що 1 квітня Багірова госпіталізували зі шлунково-кишковою кровотечею в одну з московських клінік. При вступі до лікарні в Едуарда Багірова діагностували цироз печінки з надмірним скупченням рідини в черевній порожнині, повідомило видання.

"За нашою інформацією, він сам прийшов на прийом до гастроентеролога в Медсі (російська мережа приватних медичних клінік, — ред.) 1 квітня. Лікар побачив кровотечу, і вже звідти її на швидкій екстрено госпіталізували. У вкрай тяжкому стані", — зазначили журналісти. .

Baza пише, що письменник після госпіталізації вирішив виписатися і переїхав до платної клініки.

Помер Едуард Багіров: чим уславився російський письменник-пропагандист?

Багіров отримав популярність у 2007 році романом "Гастарбайтер". Він описав пригоди мігранта з Туркменістану, який намагається підкорити Москву. Багіров у передмові зазначав, що сюжет книги частково ґрунтується на його власній біографії.

Спецслужби Молдови заарештовували Багірова у червні 2011 року за звинуваченням в організації та управлінні держпереворотом 7 квітня 2009 року. Письменник пробув під вартою 4 місяці, потім його перевели на домашній арешт, і він незаконно повернувся до Москви. Кишинівський суд у квітні 2015 року засудив Багірова заочно до 5 років ув'язнення.

Крім письменства, Багіров активно займався політикою — був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 року. 2016 року він балотувався до Держдуми РФ від партії "Патріоти Росії".

Останнім часом літератор вів авторську програму "Багіров проти" пропагандистському "Радіо Sputnik". В ефірі 20 червня 2022 року він закликав завдавати ударів по центрах прийняття рішень в Україні.

Для доказів цієї необхідності він навів приклад розповсюджуваної в росЗМІ новини про "знищення понад 50 генералів та офіцерів ЗСУ" в районі села Широка Дача Дніпропетровської області ракетами "Калібр". Це твердження озвучив 19 червня минулого року представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Нагадаємо, що на початку квітня у слідчому ізоляторі Якутська помер за загадкових обставин перший заступник генерального директора та головний інженер "Якутськенерго" Ігор Шкурко.

А в січні стало відомо про смерть наукового керівника російського військового концерну "Алмаз-Антей", розробника ракет "Калібр" Павла Камнєва.