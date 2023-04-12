Ждал "удара по центрам принятия решений" в Украине: в РФ умер пропагандист Эдуард Багиров

По версии СМИ, последнюю неделю пропагандист был в коме — у него отказали все органы. При поступлении в больницу у него диагностировали цирроз печени.

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Известный российский писатель Эдуард Багиров умер в возрасте 47 лет. Об этом написала в Telegram 12 апреля главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать", — отметила она.

Источник из окружения покойного рассказал Telegram-каналу российского блогера Ильи Варламова, что писатель в последнюю неделю находился в коме. У него отказали все органы.

Российское медиа Mash добавляет, что 1 апреля Багирова госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением в одну из московских клиник. При поступлении в больницу у Эдуарда Багирова диагностировали цирроз печени с избыточным скоплением жидкости в брюшной полости, сообщило издание.

"По нашей информации, он сам пришел на прием к гастроэнтерологу в Медси (российская сеть частных медицинских клиник, — ред.) 1 апреля. Врач увидел кровотечение, и уже оттуда его на скорой экстренно госпитализировали. В крайне тяжелом состоянии", — отметили журналисты.

Baza пишет, что писатель после госпитализации решил выписаться и переехал в платную клинику.

Умер Эдуард Багиров: чем прославился российский писатель-пропагандист?

Багиров получил известность в 2007 году романом "Гастарбайтер". Он описал приключения мигранта из Туркменистана, который пытается покорить Москву. Багиров в предисловии отмечал, что сюжет книги частично основан на его собственной биографии.

Спецслужбы Молдовы арестовывали Багирова в июне 2011 года по обвинению в организации и управлении госпереворотом 7 апреля 2009 года. Писатель пробыл под стражей 4 месяца, затем его перевели на домашний арест и он незаконно вернулся в Москву. Кишиневский суд в апреле 2015 года приговорил Багирова заочно к 5 годам тюрьмы.

Помимо писательства Багиров активно занимался политикой — был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. В 2016 году он баллотировался в Госдуму РФ от партии "Патриоты России".

В последнее время литератор вел авторскую программу "Багиров против" на пропагандистском "Радио Sputnik". В эфире 20 июня 2022 года он призывал наносить удары по центрам принятия решений в Украине.

Для доказательств этой необходимости он привел в пример распространяемую в росСМИ новость об "уничтожении более 50 генералов и офицеров ВСУ" в районе села Широкая Дача Днепропетровской области ракетами "Калибр". Данное утверждение озвучил 19 июня прошлого года представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Напомним, что в начале апреля в следственном изоляторе Якутска умер при загадочных обстоятельствах первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго" Игорь Шкурко.

А в январе стало известно о смерти научного руководителя российского военного концерна "Алмаз-Антей", создателя ракет "Калибр" Павла Камнева.