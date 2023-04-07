В России очередной топ-чиновник умер при загадочных обстоятельствах, — росСМИ

По словам журналистов, это уже седьмой случай смерти среди высших руководителей энергетических компаний за последний год.

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Игорь Шкурко, первый заместитель генерального директора и главный инженер "Якутскэнерго", найден мертвым в следственном изоляторе Якутска. Об этом 4 апреля сообщила "Комсомольской правда" со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что суд отправил российского топ-менеджера в СИЗО 31 марта — на следующий день после того, как он был задержан по делу о взятке.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Якутии утверждают, что Шкурко покончил жизнь самоубийством. По данным управления, это произошло уже 4 апреля.

В росМИ отмечают, что Шурко не был согласен с арестом и обжаловал его незадолго до своей смерти, 3 апреля. В Следственном комитете отказались комментировать произошедшее. "Якутскэнерго" проигнорировало официальные запросы СМИ.

Как пишут журналисты, 49-летний Шкурко отвечал за техническое руководство компанией. ПАО "Якутскэнерго" принадлежит "РусГидро" и работает по всей республике. У покойного топ-менеджера остались жена и двое сыновей. До назначения в "Якутскэнерго" Шкурко работал генеральным директором Южно-Якутских электрических сетей. Он был депутатом Алданского районного совета от партии "Единая Россия". После его задержания партия приостановила его членство.

Загадочные смерти российский топ-чиновников

Как сообщается Moscow Times, в 2022 году началась волна загадочных смертей высших руководителей энергетических компаний России. В январе 60-летний Леонид Шульман, глава транспортной службы "Газпром инвест", был найден мертвым в элитном поселке Ленинский под Санкт-Петербургом. Рядом лежала записка, в которой он жаловался на боль в сломанной ноге.

В марте в Ленинградской области было найдено тело Александра Тюлякова, заместителя генерального директора по корпоративной безопасности Единого расчетного центра "Газпрома". Он также оставил предсмертную записку, содержание которой не разглашается.

В апреле Владислав Аваев, вице-президент Газпромбанка, его беременная жена и 13-летняя дочь были найдены мертвыми в московской квартире. По мнению следователей, Аваев застрелил членов семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.

Затем бывший топ-менеджер "Новатэка" Сергей Протосеня был найден повешенным на вилле в Испании. Его жена и 18-летняя дочь также были найдены зарезанными в доме. Знакомый бизнесмена назвал их "образцовой семьей".

В мае бывший топ-менеджер "Лукойла" Александр Субботин умер в Мытищах после сеанса с местными шаманами. СМИ сообщали, что они пытались вылечить его от похмелья с помощью яда жабы, но сеанс закончился смертью.

В июле в элитном коттеджном поселке "Морские терассы" на берегу Финского залива было найдено тело 61-летнего Юрия Воронова, генерального директора транспортной компании "Астра Шиппинг", которая также работала над арктическими контрактами "Газпрома". Он умер от выстрела в голову.