У Росії черговий топчиновник помер за загадкових обставин, — росЗМІ

За словами журналістів, це вже сьомий випадок смерті серед найвищих керівників енергетичних компаній за останній рік.

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Ігоря Шкурка, першого заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго", знайдено мертвим у слідчому ізоляторі Якутська. Про це 4 квітня повідомила "Комсомольська правда" з посиланням на власне джерело.

Повідомляється, що суд відправив російського топменеджера до СІЗО 31 березня — наступного дня після того, як його затримали у справі про хабар.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Якутії стверджують, що Шкурко наклав на себе руки. За даними управління, це сталося вже 4 квітня.

У росЗМІ зазначають, що Шурко не погоджувався з арештом і оскаржив його незадовго до своєї смерті, 3 квітня. У Слідчому комітеті відмовилися коментувати подію. "Якутськенерго" проігнорувало офіційні запити ЗМІ.

Як пишуть журналісти, 49-річний Шкурко відповідав за технічне керівництво компанією. ПАТ "Якутськенерго" належить "РусГідро" і працює по всій республіці. У покійного топменеджера залишилися дружина та двоє синів. До призначення в "Якутськенерго" Шкурко працював генеральним директором Південно-Якутських електричних мереж. Він був депутатом Алданської районної ради від партії "Единая Россия". Після його затримання партія призупинила його членство.

Загадкові смерті російських топчиновників

Як повідомляється Moscow Times, у 2022 році почалася хвиля загадкових смертей найвищих керівників енергетичних компаній Росії. У січні 60-річного Леоніда Шульмана, голову транспортної служби "Газпром інвест", знайшли мертвим в елітному селищі Ленінський під Санкт-Петербургом. Поруч лежала записка, в якій він скаржився на біль у зламаній нозі.

У березні Ленінградської області було знайдено тіло Олександра Тюлякова, заступника генерального директора з корпоративної безпеки Єдиного розрахункового центру "Газпрому". Він також залишив передсмертну записку, зміст якої не розголошується.

У квітні Владислав Аваєв, віцепрезидент Газпромбанку, його вагітна дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими в московській квартирі. На думку слідчих, Аваєв застрелив членів сім'ї, а потім наклав на себе руки.

Потім колишній топменеджер "Новатека" Сергій Протосен був знайдений повішеним на віллі в Іспанії. Його дружина та 18-річна дочка також були знайдені зарізаними у будинку. Знайомий бізнесмена назвав їх "зразковою родиною".

У травні колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін помер у Митищах після сеансу з місцевими шаманами. ЗМІ повідомляли, що вони намагалися вилікувати його від похмілля за допомогою отрути жаби, але сеанс закінчився смертю.

У липні в елітному котеджному селищі "Морські тераси" на березі Фінської затоки було знайдено тіло 61-річного Юрія Воронова, генерального директора транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка також працювала над арктичними контрактами "Газпрому". Він помер від пострілу у голову.