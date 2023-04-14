В Москве умер свекор Ксении Собчак, кинокритик Юрий Богомолов

О смерти отца сообщил муж ведущей, режиссер Константин Богомолов.

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В Москве умер в возрасте 86 лет известный российский кинокритик и телекритик Юрий Богомолов. Об этом сообщил в Facebook его сын, театральный режиссер Константин Богомолов, муж Ксении Собчак.

Юрий Богомолов родился 9 марта 1937 года в Ленинграде. В 1965 году окончил киноведческий факультет ВГИКа. Начал печататься в 1964 году.

Был научным сотрудником Госфильмофонда СССР, заведующим отделом теории и истории в редакции журнала "Искусство кино". С 1971 года – старшим научным сотрудником Института истории искусств.

Был заведующим отделом культуры газеты "Известия". Писал статьи и колонки в The New Times и журнале "Сноб". Написал несколько книг про кино и известных деятелей кино.

В 2009 году он получил премию "Ника" за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

В марте 2014 года подписал письмо "Мы с Вами!" КиноСоюза в поддержку Украины, выразив свое несогласие с политикой российской власти в Крыму. В Антивоенном заявлении российской интеллигенции было сказано, что события в Крыму "чреваты если не кровопролитием, то позором для России и бедами для народов двух стран", подписанты отмечали, что не называют себя "деятелями" культуры или науки, а просто российскими интеллигентами, работающими каждый в своей области.

"Мы против вторжения на территорию другого государства. Мы против войны с Украиной и вражды с мировым сообществом. Мы солидарны со всеми, кто не прогибается и не поддается лжи", — также было сказано в заявлении, которое кроме Богомолова-старшего подписали музыканты Юрий Шевчук и Борис Гребенщиков, писатели Григорий Чхартишвили и Людмила Улицкая и многие другие.

В сентябре 2020 года Богомолов подписал письмо в поддержку протестных акций в Беларуси.

Напомним, ранее в РФ умер российский писатель Эдуард Багиров. Он был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. В 2016 году он баллотировался в Госдуму РФ от партии "Патриоты России".