Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

"Не надо мне, русской, указывать": Собчак устроила скандал в центре Парижа (видео)

Ксения Собчак, телеведущая
Ксения Собчак поскандалила в Париже | Фото: Instagram

Российская телеведущая попала в неприятную историю во время пребывания в Париже. Местный мужчина, увидев ее, подошел и жестко высказался относительно войны в Украине.

Related video

Инцидент произошел на одной из улиц французской столицы и быстро перерос в публичную ссору. Ксения Собчак снимала интервью с блогером Сергеем Григорьевым-Апполоновым, когда неизвестный прохожий услышал их русскую речь и решил вмешаться в разговор.

"Слава Украине! Езжайте туда поддержать свою страну!" — обратился неизвестный мужчина к российской съемочной группе, тем самым создав напряженную атмосферу посреди улицы.

Позиция француза

Местный житель впоследствии объяснил свою категорическую позицию.

"Важно напоминать россиянам о том, что сейчас происходит. Все знают о ситуации в Украине, и разговаривать на русском в Европе — это не просто языковой вопрос, а политический символ", — сказал он.

Телеведущая пыталась отстаивать свою позицию, заявив о "разнообразии взглядов" на конфликт.

"Вы проявляете расизм, делая выводы о человеке только из-за его языка. Нельзя выносить категорические суждения просто потому, что вы француз", — отметила ведущая, стараясь сохранить лицо.

Ксения Собчак ссорится с французом
Российская телеведущая поссорилась с прохожим
Фото: Telegram

Реакция Ксении Собчак

В своем Telegram-канале Собчак высказалась острее, комментируя эту ситуацию.

"Вы удивитесь, узнав, на скольких языках я могу вежливо послать. Потому что не надо мне, русской, указывать пальцем и пытаться грубо провоцировать на прославление того, что я славить не намерена. Сама определю, о чем говорить и что поддерживать", — заявила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, телеведущая признала, что получила израильское гражданство. Журналистка говорит, что не хотела раньше распространять эту информацию, ведь на ее имени "активно спекулировали в сети".